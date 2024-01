Budućnost hrvatskog turizma krije se među zvijezdama: Je li nas sabotirao Elon Musk?

Potencijal postoji, ali...

Kad raspravljamo o astroturizmu, prva stvar koja će mnogima pasti na pamet su turistički letovi u svemir. Međutim astroturizam (ali i astronomski turizam) spada u novije forme turističke ponude i ulazi u skupinu ekoturizma kao zaštite noćnog okoliša, a obuhvaća promatranje nebeskih tijela uz popularnoznanstveno tumačenje i popratne aktivnosti, zasnovane na astronomskim fenomenima.

Što se Hrvatske tiče, potencijal astroturizma postoji, no postavlja se pitanje koliko se on isplati i koliko se u njega treba investirati. Hrvatski astronomski savez na službenim stranicama navodi nastojanja u polju edukacije i turizma, spominjući potencijal nekih lokacija poput Lastova, na kojem je krajem prošle godine održana astronomska radionica za odrasle, svojevrsna potvrda da zanimanje za ovakvim sadržajima ne jenjava ni u hladnijim mjesecima.

Bermanec naglašava da Zvjezdano selo Mosor ima snažnu poziciju u domeni hrvatskog astroturizma, no da za dosezanje punog potencijala treba više sredstava od onih kojima raspolaže istoimena udruga. Riječ je o nevladinoj neprofitnoj udruzi osnovanoj s ciljem promicanja astronomije i prirodnih znanosti te obrazovanja mladeži. Ciljeve provodi kroz razne programe, prvenstveno za učenike i studente, ali i za građanstvo.

'Koliko znam, zasad najbolju šansu za astroturizam ima otok Biševo. To je prošlo proces evaluacije (u trajanju od jedne do tri godine) te je podnesen zahtjev za proglašenjem Biševa područjem značajnog krajobraza, stoga nas čeka još nekoliko godina do njegova proglašenja Parkom tamnog neba', rekao je Bermanec.

Prednost Biševa je mala naseljenost, kao i velika udaljenost od kopna. 'Treba naglasiti važnost očuvanja takvog prirodnog neba za promatranja. Imajmo na umu to da trajekt do Biševa vozi samo ljeti, a potencijalni problem je u tome da će, ako postane masovno turističko odredište, s razvojem odredišta doći i rasvjeta, a i neupućeni turisti koji nose svoje uređaje i razna prijenosna rasvjetna tijela.'

Velika uloga države

Da bi projekti poput Biševa, Mosora i Lastova dosegli svoj puni potencijal, potrebno je sufinanciranje države. Naš sugovornik smatra da Hrvatska kaska po tom pitanju.