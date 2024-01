U kojim su EU zemljama IT stručnjaci najtraženiji? Evo kako stoji Hrvatska

U IT sektoru zaposleno je više od 55 milijuna ljudi u svijetu, plaće su im uglavnom iznadprosječne i mnogi imaju 'luksuz' rada na daljinu pa tako ne samo da ne moraju u ured, već iz svoje dnevne sobe mogu raditi za bilo koju tvrtku u svijetu.

Kakva je situacija bila u Hrvatskoj?

Prema analizi portala MojPosao prošle godine, najveći pad potražnje za radnom snagom na cjelokupnom tržištu rada u Hrvatskoj primjetan je bio u sektoru Ljudskih resursa i IT-a. Trend pada broja oglasa za pozicije u IT sektoru prisutan je bio i na MojPosao, no u nešto manjoj mjeri nego što je to slučaj na cjelokupnom tržištu.

Prema podacima Online Vacancy Indexa (OVI) za listopad prošle godine, najveći pad na rang ljestvici najtraženijih zanimanja zabilježilo je zanimanje programera, koji su, u usporedbi s listopadom 2022. godine, s 11. mjesta pali su na 27. mjesto. To je nastavak trenda još od početka ove godine, prema OVI indeksu.

Krajem lipnja prošle godine platforma za zapošljavanje Adorio objavila je analizu stanja na domaćem tržištu radne snage u IT sektoru.

Brojeći nove oglase na hrvatskim web odredištima za zapošljavanje, web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i stranicama karijera poslodavaca u Lijepoj našoj od siječnja 2019. do svibnja 2023. godine (njih ukupno više od 786 tisuća), došli su do zaključka kakav nismo dugo imali prilike čuti - potražnja za programerima u Hrvatskoj bila je u padu.