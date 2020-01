Budućnost dolazi iz Istre: Ovi dečki mogu očitavati aktivnosti ljudskog mozga i mislima pokretati stvari

Kristijan Lucijetić i njegov multidisciplinarni tim, u kojem se uz trojicu Istrana nalazi i Nizozemac, započeo je s razvojem prediktivnog sustava za analizu moždanih aktivnosti. Počeli su s igricom Super Mario, no njihov je cilj napraviti nešto puno veće

Što može ova tehnologija, Lucijetić i njegov tim demonstrirali su na Brainhacku sredinom studenog, paralelno održanom u nizu gradova širom svijeta, pa tako i u Zagrebu. Za početak, izradili su računalno sučelje mozga koje omogućava korisniku igranje osnovne arkadne igre pomoću komercijalnih 16-kanalne EEG kape. No natjerati dinosaura da skoči kad vi to pomislite nije krajnji cilj ovog projekta - to je zabavno i zarazno iskustvo, no ovi ljudi pred sobom imaju sliku puno većeg formata. Potencijal ove tehnologije daleko je širi i zahvaća mnoge sfere, od zabave do medicine.

'EEG tehnologija postoji već dug niz godina, no primarno se koristila u medicini, kao metoda za bilježenje aktivnosti mozga, ili alat kako bi spoznali na koji način funkcionira naš mozak', objašnjava Lucijetić. 'No da biste dobili sliku o tome na koji način netko razmišlja, kako se manifestiraju njegove emocije ili snovi, na glavi mu mora nositi EEG kapa puna elektroda i kablova. A to je neprivlačno i nepraktično za svakodnevnu upotrebu i da biste upravljali uređajem, morate potrebna je dugogodišnja edukacija i specijalizacija.'