Mladi Hvaranin otvorio Muzej mamurluka i pokrenuo stranicu koja nudi najjeftiniji smještaj u gradu. Sve je počelo nakon spavanja na podu...

Rino Duboković, student računalnog programiranja, osmislio je novi način organiziranog putovanja - ma nek' je i na podu, u vreći za spavanje, bitno da je toplo, suho i sigurno. No tu nije stao; ovih dana u središtu Zagreba otvorio je i vlastiti Muzej mamurluka. Imate li i vi kakvu priču, slobodno mu se obratite...

Muzej mamurluka na početku Preradovićeve ulice u Zagrebu nova je hit destinacija u gradu za koji je netko izračunao u svom središtu ima najviše muzeja po kvadratnom metru. Mjesto na kojem možete usporediti svoja s isustvima drugih ljudi koji su pretjerano zavirili u čašicu, drugi je veliki projekt Rine Dubokovića, 24-godišnjeg studenta računalnog programiranja s Hvara. Nekoliko mjeseci ranije on je pokrenuo i FloorNap , aplikaciju koja turistima nudi najjeftini smještaj, pa makar spavali na podu.

A onda se na jednom od sljedećih putovanja Rino s društvom uputio na Oktoberfest u München. Krenuli su navrat-nanos; autobusne karte kupili su na dan puta pa nisu ni stigli rezervirati smještaj po mjeri studentskog džepa . Preporučili su im neki hostel pa su otišli do njega. Oduševilo ih je ono što su vidjeli.

Rino se tada zapitao kako bi to bilo kad bi se turistima, umjesto daleko na periferiji, organizirao smještaj u središtu grada. Ta svatko u svom stanu ima višak prostora, ne nužno u krevetu, ali barem na podu. Kakav topli, suhi kutak s pristupom kupaonici, možda i kuhinji; mjesto na kojem bi se putnici družili s domaćinima i drugim putnicima. U dobrom društvu lako je prespavati na podu, u vreći za spavanje koju si ionako ponio sa sobom. I tako je i floor, odnosno pod, ušao u naziv buduće aplikacije koja je dobila svoj današnji naziv - FloorNap .

'Usput sam otkrio da spavanje bez korištenja plahti smanjuje emisiju ugljika do jedan posto. Tako je FloorNap postao još bolji jer je osviješten i brine se o tome da putovanje bude ekološko.'

Danas u FloorNapu radi četvero zanesenjaka, spremnih spavati na podu ako to znači bolju lokaciju, manje potrošenog novca i više stečenih iskustava. Uz originalnog floornappera Rinu, tu je programerica Ana (30) koja obožava planine, dok Niko (35) voli vjenčanja. Za multimediju se pak brine Stjepan (23), zagriženi LoTR entuzijast, koji obožava znanstvenu fantastiku i karaoke.

Platforma trenutno funkcionira u četiri grada, Zagrebu, Münchenu, Budimpešti i Bratislavi. No to je tek početak. U planu su još dvije lokacije, a do ljeta bi se ponuda trebala proširiti i na pet gradova na hrvatskoj obali. Na svoje bi tako trebali doći posjetitelji brojnih ljetnih festivala.

'Naši su iznajmljivači slični putnicima ili i sami često putuju. Svatko tko ima višak prostora, a zadovolji osnovne kriterije, može postati iznajmljivač', poziva Rino zainteresirane da im se jave.