Blokator oglasa više ne radi na Googleovom Chromeu? Evo zašto i što možete poduzeti

Čini se kako bi ih mogli u potpunosti ukloniti softverskom nadogradnjom predviđenom za ovo ljeto.

Google već nekoliko godina postupno ukida popularna proširenja za blokiranje oglasa na svom web pregledniku Chrome.

Očekuje se kako će Chrome 150 i 151 finalizirati prijelaz na Googleovu platformu za proširenja Manifest V3, čime će ukinuti podršku i zaobilazna rješenja za proširenja temeljena na MV2 kao što je uBlock Origin.

Chrome 150 bi trebao biti objavljen 30. lipnja, Chrome 151 nekad tijekom srpnja. Ako vaše proširenje za blokiranje oglasa u potpunosti prestane raditi u tom razdoblju, sad znate mogući razlog.

Google na ovoj promjeni za Chrome radi od 2019. godine.

Prijelaz na Manifest V3 imao je za cilj učiniti proširenja sigurnijima, ali također prekida pristup API-ju za web zahtjeve koji blokatori oglasa koriste za zaustavljanje prometa prema i sa zlonamjernih stranica.

Očekuje se kako će ograničenja za programere pogoršati kapacitet filtriranja sadržaja blokatora oglasa na MV3 u usporedbi s MV2.

Vjerojatno će i drugi preglednici temeljeni na Chromiumu, poput Microsoft Edgea i Opere, slijediti taj primjer jer rade na istoj temeljnoj tehnologiji kao Google Chrome.

Predstavnici Opere najavili su kako će nastaviti podržavati MV2 ekstenzije sve dok je to tehnički razumno, uz moguće postupnog ukidanja manje korištenih MV2 ekstenzija tijekom prijelaza na MV3.

Što učiniti ako vaše proširenje za blokiranje oglasa za Chrome prestane funkcionirati?

Jedno moguće rješenje: prebacite se na ažuriranu inačicu starijeg programa za blokiranje oglasa. Popularne opcije s verzijama Manifest V3 uključuju uBlock Origin Lite, Adblock, Adblock Plus, Adguard i Ghostery.

Alternativno, možete u potpunosti napustiti Chrome (i Edge). Firefox, koji ima vlastitu platformu Gecko, i dalje dopušta proširenja.

Brave ima ugrađeni blokator oglasa, a solidna opcija mogao bi biti i DuckDuckGo, piše Life Hacker.