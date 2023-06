Bliži nam se finale HT-ovog Telekom eSports Championshipa, igraju samo najbolji

Svi mečevi igraju se prema sustavu best of 3, što znači da je potrebno pobijediti u dvije runde igranja, a prvi su na rasporedu natjecatelji u igri FIFA s početkom u 10 sati. Finalisti ove igre su CLA_brstimir i CLA_marac90 te se pojedinačno bore za nagradu. U igri LOL igra se u timovima i njihovu borbu za prvo mjesto gledat ćemo u 11.30, a najbolji timovi koji su ušli u finale su Void Esports, čiji igrači dolaze iz Makedonije, Švedske, Srbije i Rumunjske, te Spiritual Zero, čiji igrači dolaze iz Hrvatske i Srbije. Zadnja igra u rasporedu je CS:GO u 15 sati, a finalisti su Zero Tenacity i Jake bube. Raspored je podložan promjenama, ovisno o trajanju mečeva.