Amazon kupuje satelitsku tvrtku za 10,8 milijardi dolara i sklapa pakt s Appleom

To bi trebalo pomoći Amazonu u stvaranju potrošačkih usluga za povezivanje uređaja s mogućnostima satelitskog interneta. Planiraju tako koristiti svoje satelite za ponudu glasovnih, podatkovnih i usluga za slanje te primanje poruka počevši od 2028. godine .

Također je najavljeno partnerstvo s Appleom za korištenje Amazonovih satelita, a oni će se povezivati ​​s iPhoneima i satovima za funkcije slanja poruka u hitnim slučajevima. Amazon je odbio otkriti uvjete svog partnerstva s Appleom, a Globalstar je već surađivao s tom kompanijom.

Amazon je prošlog travnja lansirao svojih prvih 27 satelita u sklopu projekta Kuiper, tada preimenovanog u Leo. Time su došli na tržište prijenosa brzog interneta na Zemlju iz orbite, kojim dominira SpaceX.

Njegova satelitska usluga Starlink već ima tisuće satelita u orbiti i opslužuje nekoliko milijuna korisnika diljem svijeta. Ovog mjeseca SpaceX je podnio zahtjev za izlistavanje na burzi, što bi mogla biti jedna od najvećih inicijalnih javnih ponuda ikada.

Prema procjeni Elona Muska, vlasnika SpaceX-a, tvrtke koja opslužuje američke savezne agencije poput NASA-e i Ministarstva obrane, vrijedi više od bilijun dolara. Globalstar, osnovan 1991. godine, globalna je telekomunikacijska tvrtka sa sjedištem u Louisiani (SAD) te upravlja mrežama satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kako bi korisnicima omogućila internetsku povezivost, piše New York Times.