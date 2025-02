Australopitek Lucy prvi put dolazi u Europu

'To je prvi put da će (kostur) biti izložen na Starom Kontinentu', rekao je češki premijer Petr Fiala, najavljujući tu rijetku posudbu iz Etiopskog nacionalnog muzeja. Čast da je primi imat će Nacionalni muzej u Pragu koji će Lucy predstaviti javnosti u sklopu veće izložbe koja se otvara 25. kolovoza i trajat će dva mjeseca.

Prvo nazvana A.L-288-1, Lucy je dobila ime po pjesmi Beatlesa 'Lucy in the Sky with Diamonds', koju su znanstvenici slušali nakon što su proslavili otkriće. Više o Lucy pročitajte ovdje.

Lucy je hodala na dvije noge i umrla je negdje u dobi od 11 do 13 godina, što se za tu vrstu smatra odraslom dobi. Bila je visoka 110 centimetara i imala je 29 kilograma. Kostur joj je očuvan 40 posto. Čuva se u prostoriji zatvorenoj za javnost u muzeju središtu Adis Abebe. Premda muzej dobiva mnogo upita, Lucy rijetko napušta Etiopiju. Od 2007. do 2013. bila je na turneji po SAD-u.

Dugo smatrana 'bakom čovječanstva', Lucy je u međuvremenu 'detronizirana' i danas više smatra tetom ili rođakinjom jer su mnogobrojna otkrića u Etiopiji, Južnoafričkoj Republici, Keniji i Čadu 'promiješale karte' u znanstvenim istraživanjima i razumijevanju naših predaka.

Toumaï, kojeg neki paleontolozi smatraju prvim predstavnikom ljudi jer je star sedam milijuna godina, i Ardi, star 4,5 milijuna godina, pridružili su se Lucy u pretpovijesnom panteonu.