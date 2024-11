Prije 50 godina pronađena 'baka čovječanstva': Što nam o porijeklu ljudi otkriva Lucy

Ova 52 koštana fragmenta, koji čine četrdesetak posto Lucynog kostura, bila su u svoje vrijeme najkompletniji dotad pronađeni ostaci nekog od ljudskih predaka. A svojim značenjem bili su i važniji, jer sasvim su revolucionirali razumijevanje razvoja čovjeka od njegovih predaka do danas. Lucy je hodala na dvije noge, a smatra se da je umrla u dobi između 11 i 13 godina, koja se smatra odraslom za njezinu vrstu. Bila je visoka 110 centimetara i teška 29 kilograma.

Kad je otkriven, kostur je dobio bezlično znanstveno ime A.L-288-1, kao podsjetnik na pokrajinu Afar i lokaciju otkrića. No znanstvenici koji su ga našli odmah su svoju novu 'prijateljicu' nazvali Lucy, po pjesmi Beatlesa 'Lucy in the Sky with Diamonds', uz koju su proslavili veliko otkriće. Još jedan način da liverpulska četvorka postane besmrtna.

Šef paleontološkog odjela u etiopskom muzeju Sahleselasie Melaku nedavno je prigodom jubileja izjavio da je Lucy izvela znanost iz 'mračnog doba' kad je u pitanju razumijevanje ljudskih predaka. I doista, utjecaj toga otkrića bio je ogroman, i u znanosti i inače širom svijeta.