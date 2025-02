AI rješenje domaćeg startupa vodi vas kroz šumu zakona i propisa. Isprobali smo ga

Zakonska regulativa postaje iznimno kompleksna i obimna, a dodatni je izazov to što se zakone i propise često mijenja.

Prvi prototip nastao je u nekoliko mjeseci rada, nakon čega je pušten u testiranje odabranoj zajednici s više od 300 pravnika iz Hrvatske. No kako je riječ o u startu vrlo opsežnom području, koje stalno raste i mijenja se, rad na razvoju Ulpiana vjerojatno nikad neće biti u potpunosti dovršen.

Ideja za pokretanje startupa Ulpian nastala je iz svakodnevne prakse i stvarnih izazova s kojima su se njegovi pokretači susretali u poslovanju. Regulativa nije samo zakonodavni okvir, već uključuje sekundarne izvore poput relevantne sudske prakse, odluka regulatora, mišljenja ministarstava i drugih tijela. Sve to također mora biti uzeto u obzir.

Projekt je dobio naziv po Domiciju Ulpijanu , jednom od posljednjih velikih rimskih pravnika klasičnog doba. On je, između ostalog, proveo prvu veliku kodifikaciju u kojoj je pregledno sažeo sva važnija pravna pravila tisućljetne tradicije rimskog prava.

Najkasnije do tada trebao bi biti razvijen i agent za pomoć pri postavljanju upita, kao i videovodič za korisnike.

Tako, primjerice, ovaj digitalni pomoćnik zasad još ne pokriva propise na razini jedinica lokalne uprave i samouprave u Hrvatskoj, a nije ni u potpunosti lokaliziran na hrvatski jezik, što bi moglo biti riješeno do jeseni ove godine, kada bi u rad trebalo biti pušteno i novo sučelje.

Oslanja se na vlastitu strukturiranu bazu podataka, a ona uključuje važeće pravne izvore, od europskih uredbi do nacionalnih zakona i podzakonskih akata.

Nove generacije jezičnih modela omogućuju dublje razumijevanje korisničkih upita, pa i u situacijama u kojima su postavljeni u slobodnoj formi, s potencijalnim gramatičkim ili pravopisnim greškama u upitima.

Konačno, tu je interdisciplinarni tim, zadužen za omogućavanje boljeg razumijevanja pravnih problema i pružanje kvalitetnijih odgovora.

Kombinacija znanja i iskustva

Jezgru tima koji radi na razvoju Ulpiana čine stručnjaci s više od 20 godina iskustva u odvjetništvu, preko 25 godina u tehnologiji i umjetnoj inteligenciji te više od 30 godina u marketingu.

Kobsa je odvjetnik u odvjetničkom društvu Buterin i partneri, specijaliziran za bankarstvo i financije te s međunarodnim iskustvom na tom području.

Uz njega, u timu su Sandra Ćatović Stručić (trgovačko i radno pravo te okoliš, društvo i upravljanje, odnosno ESG), Filip Boltužić (doktorirao na zagrebačkom FER-u na temu umjetne inteligencije), Matej Gjurković (također doktorand na FER-u), Tonči Klarić (agencija Spellcaser, ranije Bruketa&Žinić i BBDO te tehnološki jednorogi kao što su Omio, Foreo i Bitpanda) i Neven Crljenak (Bruketa&Žinić, Contagious i Union Direct).

Uz temeljni tim, podršku projektu pruža mreža vanjskih savjetnika i prijatelja.

Financiran vlastitim sredstvima

Ulpian je nedavno obilježio prvu godinu postojanja. Dosad je financiran isključivo sredstvima osnivača, uvjerenih u njegovu vrijednost i potencijal.

'Ako bismo mjerili vrijednost razvoja Ulpiana brojem uloženih sati i razinom stručnosti, došli bismo do izuzetno visokog iznosa. No za nas to nije samo projekt, već dugoročna vizija u koju cijeli tim ulaže sve što ima: svoje znanje, iskustvo, vrijeme, energiju, karijeru, a često i veći dio sebe, svojih obitelji i emocija', naglasio je Kobsa.