Astronomi imaju nova saznanja: Naša galaksija i Andromeda su toliko velike da jedva da ima prostora između njih

U potrazi za pronalaženjem vanjskih granica naše galaksije, astronomi su otkrili više od 200 zvijezda koje tvore rub Mliječne staze, a od kojih je najudaljenija udaljena preko milijun svjetlosnih godina, gotovo na pola puta do galaksije Andromeda

Čak 208 zvijezda koje su istraživači identificirali poznate su kao zvijezde RR Lyrae, a to su one čiji se sjaj mijenja gledano sa Zemlje. Ove su zvijezde obično stare te svijetle i zatamnjuju se u pravilnim intervalima, a što je mehanizam koji znanstvenicima omogućuje izračunavanje koliko su daleko. Izračunavanjem udaljenosti do zvijezda RR Lyrae, tim je otkrio da se najudaljenija skupina nalazi otprilike na pola puta između Mliječne staze i galaksije Andromeda, jednog od naših kozmičkih susjeda.