[FOTO] Prva radna godina teleskopa James Webb izokrenula je astronomiju naglavačke, prisjetite se što je sve snimio

Nakon desetljeća planiranja i milijardi potrošenih dolara svemirski opservatorij mijenja način na koji gledamo nebo iznad sebe

Najveći zadatak teleskopa je, doduše, posegnuti duboko u povijest, do nekih galaksija koje su nastale dok je svemir još bio mlad. S obzirom na to da svjetlu treba vremena do otputuje od izvora do Zemlje, gledanjem u udaljene galaksije astronomi zapravo gledaju u ranu povijest svemira - galaksije nastale prije više od 13 milijardi godina.

Premda stručnjaci dosta često raspravljaju o preciznosti prvih snimki starih galaksija zbog Webbovog instrumenta koji još nije bio potpuno kalibriran, što znači da ima prostora za debatu o najudaljenijim galaksijama - nedavna otkrića podržavaju ideju da je teleskop snimio one koje su postojale samo 350 milijuna godina nakon Velikog praska.

Te prastare galaksije uspjele su nas iznenaditi svojom svjetlinom, puno većom nego što se očekivalo, što znači da imamo još puno toga naučiti o njihovom nastanku u ranom svemiru.