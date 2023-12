Appleov 'popravi sam' program dolazi u Hrvatsku, proširena lista popravljivih uređaja

Tu je i potpuno novi dijagnostički alat koji korisnicima pomaže da otkriju kvar. Apple je već ponudio alat za konfiguraciju sustava koji je izašao kada je uređaj bio u načinu rada za dijagnostiku, ali ovo ide nekoliko koraka dalje. Dijagnostički alat temeljen na webu sada je dostupan u SAD-u i može izravno testirati brojne uobičajene probleme (pod pretpostavkom da pri ruci imate drugi uređaj za njegovo pokretanje.) Zahtijevat će stavljanje hardvera koji želite testirati u način rada za dijagnostiku te unošenje njegovog serijskog broja na za to predviđenu web stranicu.

Kao i uvijek, Apple ovo ne radi zbog dobrote svog srca. Tvrtka se suočava sa sve većim pritiskom raznih svjetskih vlada da se pridržava novouvedenih zakona o pravu na popravak. Ovaj program potencijalno sprječava bilo kakve pravne probleme, no Apple još mora raditi kako bi učvrstio svoju obvezu prava na popravak. Kako god okrenuli, dodatne mogućnosti popravka 'uradi sam' uvijek su dobrodošle, bez obzira na to kako smo do njih došli.