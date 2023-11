Apple odabrao: Ovo su najbolje igre i aplikacije u 2023.

Ovogodišnji pobjednici pokazuju opseg kreativnosti, tehničkih inovacija i dizajna u App Storeu i Appleovom ekosustavu, ističu iz Applea.

Aplikacija AllTrails je namijenjena planinarskim vodičima i ostalim ljubiteljima prirode. Prêt-à-Makeup nudi realističnu bazu šminke na iPadu za profesionalne umjetnike i povremene korisnike. Photomatorovi alati pokretani strojnim učenjem olakšavaju napredne zadatke uređivanja. MUBI njeguje indie filmove i međunarodne dokumentarce, a SmartGym se na Apple Watchu istaknuo bogatom zbirkom vježbi i izvješća o fitnessu.

U kategoriji igara, Honkai: Star Rail vodi igrače kroz narativ pun složenih likova i taktičke borbe na iPhoneu, dok Lost in Play poziva igrače da se uključe u šarmantnu, djetinju maštu tijekom epske avanture na iPadu. Lies of P igračima predstavlja svijet mračne fantazije, a Hello Kitty Island Adventure pruža impresivan svijet igranja čiji je glavni cilj sklapanje prijateljstva.