Apple je iz vedra neba predstavio novi iPad Pro i MacBook Air

Američki proizvođač računala je, potpuno neočekivano i za svega par izabranih novinara, odradio internetsku prezentaciju najnovijih proizvoda. Neočekivana diskrecija inače prilično glasnog proizvođača ovog je puta, čini se, utišana globalnom pandemijom i opravdanim strahom od masivnijih okupljanja

U jednom od najzornijih prikaza utjecaja koronavirusa na tehno industriju, američki proizvođač Apple je maloj probranoj online publici predstavio nove proizvode na vrlo diskretan i prilično netipičan način. U centru pažnje su, očekivano, bili novi iPad Pro i MacBook Air. Ono što nismo vidjeli, doduše, je na široko najavljivani jeftiniji iPhone SE.

Lansiranje novih proizvoda dolazi u jeku pandemije koronavirusa koji je, očigledno, jako usporio Apple. Kao i velik broj drugih tehno kompanija, Apple je upozorio da će koronavirus utjecati na njegovu zaradu. Apple je, naime, u veljači prodao manje od 500.000 iPhonea u Kini - jednom od njegovih najvećih tržišta, što je staistički 60 posto manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Apple je novinama preko konferencije rekao da se trudi popraviti situaciju s obzirom na trenutne okolnosti te ponuditi kupcima proizvode čim brže i čim kvalitetnije. Appleov online dućan Store u sebi sada sadrži nove iPade Pro - koji se nalaze ispod obavijesti da Appleovi dućani izvan Kine ne rade 'do daljnjega' zbog širenja virusa.

Novi iPad Pro

Najnoviji iPad Pro dolazi u dvije verzije - 11 inča i 12.9 inča te izgleda dosta slično kao prošli model, no ovog puta ima bolji Liquid Retina prikaz, brži procesor (A13Z) i novu kameru sličnu onoj na iPhoneu 11. Ono što ga čini posebnim je LIDAR dubinski skener koji će pomoći svima koji rade na razvoju proširene stvarnosti. LIDAR (Light Detection and Ranging) šalje pulseve svjetla koji se odbijaju od predmeta i vraćaju u senzor sa informacijama o udaljenosti. Sustav je, podsjetimo, do danas bio korišten u NASA-inim sustavima za spuštanje i automobilima s automatskim sustavom vožnje.