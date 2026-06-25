Anthropicov AI otkrio brojne sigurnosne propuste u Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji, ali to nije sve

Kako piše New York Times , NSA je navodno otkrila više ranjivosti unutar vlastitih sustava kibernetičke sigurnosti pa se postavilo pitanje - ako Mythos može hakirati tu agenciju koja slovi kao 'neprobojna', kakve šanse imaju ostali sustavi?

Pristup Mythosu dobila je tek mala skupina ranih testera, među kojima je bila i američka Nacionalna sigurnosna agencija (NSA). No, ono što je NSA otkrila odjeknulo je ovog tjedna u sigurnosnim krugovima.

Panika oko Mythosovih sposobnosti doprinijela je odluci Trumpove administracije koja je početkom lipnja Anthropicu naredila da svim stranim državljanima ograniči pristup Fableu 5, modelu 'klase Mythos'. Iz Trumpove administracije tad su se pozvali na zabrinutost za nacionalnu sigurnost i zakon o kontroli izvoza, što su brojni stručnjaci doveli u pitanje. No, odluka je donesena i Anthropic ju je proveo.



Zanimljivo je da se Times u tekstu osvrnuo i na internet testove NSA koji su izazvali toliko panike. Savezni dužnosnici navedeni u službenim izvješćima istaknuli su da je NSA testove provodila u digitalnom okruženju koje je bilo strogo kontrolirano. Također, navedeno je kako je Mythos uspio identificirati ranjivosti u kibernetičkoj sigurnosti, ali ih nije iskoristio.

Ali, kako piše New York Times, Trumpova zabrana zaustavila je i internet testove NSA-e jer je i ta agencija ostala bez pristupa. Sad s Anthropicom ponovno dogovaraju pristup u ograničene svrhe vezane uz nacionalnu sigurnost.



Dakle, moglo bi se reći 'tresla se brda, rodio se miš'. Da, Mythos zaista pronalazi sigurnosne propuste, ali nije ugrozio sigurnost NSA, kako se to spominjalo u prvim izvještajima. Sad su na potezu američka administracija i Anthtropic koji bi trebali osmisliti način da Mythos postane šire dostupan, a da ipak ne bude iskorištavan za kibernetičke napade.

Jer brojni stručnjaci za kibernetičku sigurnost tvrde da bi zabrana AI modela kao što je Mythos ograničila američku kibernetičku obranu i dala prednost njenim protivnicima. Primjerice, Kini.