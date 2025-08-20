Mikroplastika je posvuda. Evo zašto je to važno za velike naftne kompanije

Mikroplastika, sitni komadi plastike manji od pet milimetara, sve se češće pronalazi u ljudskom tijelu i opskrbi hranom. Znanstvena istraživanja pokazuju da ti fragmenti mogu biti i daleko manji – veličine virusne čestice ili DNK niti – što znači da lako prolaze kroz organizam i talože se u organima

Petrokemikalije, osnovni građevni blokovi plastike, proizvode se iz nafte i plina. Iako čine relativno mali segment, to je vrlo profitabilan dio industrije fosilnih goriva. Upravo zato svaki pokušaj ograničavanja upotrebe plastike percipira se kao izravna prijetnja naftnim i plinskim kompanijama. 'Najslabija točka industrije je ljudska izloženost mikroplastici', upozorio je Richard Wiles, predsjednik Centra za klimatski integritet. 'Morat će nas uvjeriti da je izloženost mikroplastici svaki dan, od rođenja do smrti, potpuno bezopasna. Da je u redu. Da je trebamo još više konzumirati. Mislim da u toj borbi jednostavno ne mogu pobijediti.'

Istraživanja rastu, a plastike u mozgu sve je više Znanstveni interes za mikroplastiku posljednjih godina je eksplodirao. Prema podacima američke Nacionalne medicinske knjižnice, broj objavljenih radova na tu temu gotovo se udvostručio između 2021. i 2024. godine. Jedna od najupečatljivijih studija, objavljena u časopisu Nature Medicine u veljači, pokazala je da su ljudski mozgovi 2024. godine sadržavali prosječno oko sedam grama plastike – čak 50 posto više nego u uzorcima iz 2016. godine. Znanstvenici su istaknuli da su uzorci dolazili iz frontalnog korteksa, dijela mozga za koji se sumnja da akumulira najveće količine mikroplastike, navodi CNBC. 'Ako ljudi misle da postoje institucije koje prate i razumiju kako nanoplastika ulazi u našu hranu, vodu ili zrak – ja za to nisam vidio nikakav dokaz na ozbiljnoj razini', rekao je Andrew West, istraživač sa Sveučilišta Duke i jedan od autora studije. Plastika i u ribi, povrću i voću

Mikroplastika je pronađena i u mišićnom tkivu ribe, ali i u vlaknima voća i povrća. Napredak tehnologije omogućio je otkrivanje i najmanjih čestica, no to automatski ne znači da je riječ o prijetnji zdravlju, tvrdi industrija. 'Zahvaljujući napretku tehnologije nadzora, sada možemo detektirati nevjerojatno male količine tvari poput mikroplastike', izjavila je Kimberly Wise White, potpredsjednica za regulatorna i znanstvena pitanja u Američkom vijeću za kemiju. 'No činjenica da nešto otkrijemo u izuzetno malim razinama ne znači da je štetno. Plastika donosi dokazane koristi u zdravstvu, sigurnosti hrane, transportu i tehnologiji – koristi koje si ne možemo priuštiti izgubiti.' Naftni divovi okreću se plastici Kako globalna potražnja za naftom pada zbog elektrifikacije prometa, američkih carina te usporavanja rasta u Kini i Indiji, veliki energetski koncerni sve više ulažu u petrokemikalije i proizvodnju plastike. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, električna vozila su u 2024. godini smanjila potrošnju nafte za više od milijun barela dnevno, a do 2030. ta bi brojka mogla narasti na pet milijuna barela. U svom godišnjem izvješću za 2024. kompanija BP naglasila je da pad potrošnje nafte u prometu nadoknađuje rast korištenja u petrokemijskoj industriji. Dok se dio koristi za proizvodnju deterdženata ili boja, značajan segment otpada na polietilensku plastiku, osnovni materijal suvremene potrošačke ekonomije.