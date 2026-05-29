RESTRIKTIVNE MJERE

Hamas na udaru Europske unije: Usvojene nove sankcije

I.K./Hina

29.05.2026 u 22:16

Hamas u Palestini - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: MOHAMMED SABER
Europska unija usvojila je dodatne sankcije protiv Hamasa i palestinskog Islamskog džihada, objavila je Europska unija u petak.

"Europska unija odlučila je proširiti opseg restriktivnih mjera Europske unije u odnosu na Hamas i palestinski Islamski džihad kako bi također obuhvatila članove Političkog ureda Hamasa (Politbiroa), koji promoviraju, brane i opravdavaju nasilno djelovanje. EU je također navela i 10 pojedinačnih članova Politbiroa", dodaje se u priopćenju.

Potez dolazi dan nakon što je EU nametnula sankcije protiv nekih izraelskih naseljenika.

