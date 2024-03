Američkim diplomatima na Kubi godinama je zujalo u ušima. Doznalo se i zašto

Izvješća o sličnim problemima također su se pojavila u drugim državama. Američke vlasti nazivaju ih anomalijskim zdravstvenim incidentima (anomalous health incidents, AHI).

Iznenadna pojava ovih simptoma dovela je do višegodišnjih rasprava među znanstvenicima i onima koji su pogođeni o mogućim uzrocima, a oni su varirali od pesticida, preko grupne psihologije, do buke cvrčaka. Dvije medicinske studije koje je proveo National Institute for Health (NIH) mogle bi konačno dati odgovor.

U skladu s obavještajnom procjenom

Istraživači su usporedili više od 80 ovih pogođenih osoba sa sličnim zdravim ljudima. Rezultati, opisani u časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA), ne pokazuju nikakve kliničke znakove koji bi objasnili te vrlo različite simptome.

Tijekom 2023. godine obavještajna zajednica objavila je procjenu prema kojoj problemi nisu bili rezultat napada iz inozemstva.

Vjerojatnije je da su bili povezani s prethodnim ozljedama, stresom, zabrinutošću za okoliš i 'društvenim čimbenicima' kao što je grupna psihologija, u kojoj se simptomi bolesti koje prijavi pojedinac u zajednici mogu serijski širiti među njezinim članovima.

Takve su epidemije viđene posvuda, od štucanja u srednjim školama do slučajeva 'naprezanja ponavljanja' među australskim daktilografima 1980-ih.

Simptomi su za te osobe stvarni i ozbiljni. No ništa u novim istraživanjima nije u suprotnosti sa spomenutom procjenom obavještajne zajednice.