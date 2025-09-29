Olupine iz drugog svjetskog rata postale su blagoslov za podvodni život

Znanstvenici upozoravaju da bombe i rakete u blizini obale Baltičkog mora nastavljaju predstavljati ekološku prijetnju zbog velike količine opasnih kemikalija
Nova studija otkriva kako morski organizmi koloniziraju potopljeno oružje iz Drugog svjetskog rata i to unatoč visokim koncentracijama otrovnih kemikalija.
Naime, tijekom Drugog svjetskog rata neiskorišteno streljivo često se odlagalo u more, danas se u blizini njemačke obale nalazi oko 1,6 milijuna tona potopljenog oružja koje ispušta kemikalije izrazito štetne za morski svijet. Posebno je pogođena uvala Lübeck u jugozapadnom dijelu Baltičkog mora, gdje su završile brojne bojne glave iz V1 raketa.
No, kao u Jurskom parku, priroda je pronašla način.
Neočekivano bogatstvo života
Znanstvenici iz Senckenberg društva za istraživanje prirode u Frankfurtu, predvođeni Andrejem Vedeninom, istražili su ovaj podvodni krajolik pomoću daljinski upravljanog vozila (ROV). Njihova opažanja, objavljena u časopisu Nature Communications Earth & Environment, otkrila su osam vrsta epifaune, pet beskralježnjaka i tri vrste riba koje nastanjuju ratne ostatke.
Prosječna gustoća života na bojnim glavama prelazila je 43.000 jedinki po kvadratnom metru, dok je na okolnom morskom dnu zabilježeno svega 8.200 jedinki po kvadratnom metru. Takva razlika iznenadila je istraživače budući da su ratne naprave dokazano zagađene eksplozivnim kemikalijama.
Život usred otrova
Kemijska analiza vode u neposrednoj blizini bojevih glava pokazala je visoke koncentracije trinitrotoluena (TNT), od 2,73 miligrama po litri - razini bliskoj granicama toksičnosti za vodene organizme. Ipak, epifauna se uspjela prilagoditi i nastaniti površine oružja u brojnosti usporedivoj s prirodnim tvrdim supstratima u zaljevu.
Zašto bi organizmi birali takvo opasno stanište? Prema autorima studije, razlog je jednostavan: metalne površine ratnih ostataka pružaju čvrstu podlogu pogodnu za pričvršćivanje, dok mekani morski sedimenti nude znatno manje mogućnosti za naseljavanje.
Potreba za sigurnim rješenjem
Iako su ratne naprave neočekivano postale važna staništa za lokalne morske vrste, znanstvenici upozoravaju da je nužno ukloniti oružje iz mora. Predlažu postavljanje netoksičnih umjetnih tvrdih površina koje bi organizmima osigurale jednako pogodna staništa, ali bez rizika od kemijskog zagađenja.
Ova studija pokazuje nevjerojatnu prilagodljivost morskog života, ali i podsjeća na dugoročnu ekološku prijetnju koju predstavljaju ratni ostaci na morskom dnu, zaključuje Gizmodo.