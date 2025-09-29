Olupine iz drugog svjetskog rata postale su blagoslov za podvodni život

Nova studija otkriva kako morski organizmi koloniziraju potopljeno oružje iz Drugog svjetskog rata i to unatoč visokim koncentracijama otrovnih kemikalija.

Naime, tijekom Drugog svjetskog rata neiskorišteno streljivo često se odlagalo u more, danas se u blizini njemačke obale nalazi oko 1,6 milijuna tona potopljenog oružja koje ispušta kemikalije izrazito štetne za morski svijet. Posebno je pogođena uvala Lübeck u jugozapadnom dijelu Baltičkog mora, gdje su završile brojne bojne glave iz V1 raketa.

No, kao u Jurskom parku, priroda je pronašla način.

Neočekivano bogatstvo života

Znanstvenici iz Senckenberg društva za istraživanje prirode u Frankfurtu, predvođeni Andrejem Vedeninom, istražili su ovaj podvodni krajolik pomoću daljinski upravljanog vozila (ROV). Njihova opažanja, objavljena u časopisu Nature Communications Earth & Environment, otkrila su osam vrsta epifaune, pet beskralježnjaka i tri vrste riba koje nastanjuju ratne ostatke.