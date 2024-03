Znanstvenica otkriva: Hoće li nas ovisnost o umjetnoj inteligenciji učiniti glupljima?

Tko je bio FM-2030?

Rekla nam je pritom više o samom transhumanizmu, uvodeći nas u vrlo zanimljivu priču o 50-im godinama prošlog stoljeća, kada se pojavio prvi organizirani transhumanistički pokret, kaže nam Žaja, otkrivajući nam vrlo zanimljivu priču. Predvodio ga je engleski filozof i futurist FM-2030, koji je predložio ideju transhumanosti te se zalagao za primjenu tehnologije i genetičkog inženjerstva za poboljšanje ljudskih sposobnosti.

'Iako živimo u 20. stoljeću, teško je pojmiti da netko samog sebe naziva FM-2030. No taj netko rođen je još davne 1930. godine s pravim imenom i prezimenom, no poslije, kada su uvjeti to dopustili, u 70-im godinama prošlog stoljeća, odlučio se za ovakvu radikalnu promjenu. FM-2030 je rođen kao Fereidoun M. Esfandiary u Bruxellesu u Belgiji. Bio je sin iranskog diplomata te je kao diplomatsko dijete neprestano bio u pokretu. S obzirom na svoj privilegirani položaj, pohađao je odlične škole i govorio čak četiri jezika (arapski, francuski, hebrejski i engleski). Sebe je poslije opisivao kao osobu iz 21. stoljeća koja se slučajno rodila u 20. stoljeću.

Govorio je da u sebi oduvijek nosi nostalgiju prema budućnosti. Za razliku od većine koja želi živjeti u prošlosti i često potpuno pogrešno smatra da su prošla vremena bila mnogo bolja od onih u kojima živimo, on je bio zagovornik budućnosti. Svojim novim imenom želio je pokazati koliko malo drži do konvencija poput nacionalnosti, vjere i spola, jer su to za njega bili pojmovi za koje je smatrao da nam više štete nego koriste. Upravo zahvaljujući svojoj vjeri u moć genetike i drugih znanosti, mislio je da će ljudi u kratkom vremenu postati inteligentniji, zdraviji i sposobniji. Čvrsto je vjerovao u to da su naša krhkost i fizička ograničenja velikim dijelom odgovorna za nesreću prisutnu u svijetu u kojem živimo.

Imao je isto tako zanimljiva razmišljanja o braku. Doživljavao ga je kao svojevrsno posjedovanje te vjerovao da je brak propala institucija i da će u budućnosti u tome smislu vladati ne promiskuitet, već fluidnost, odnosno spolna neodređenost i sloboda međuljudskih odnosa. Ova su predviđanja danas postala naša svakodnevnica, primjerice prilikom primanja na posao nemamo samo polja koja se tiču spola muškarac ili žena, već je dodana i transrodna vrijednost x.

Zanimljiva je činjenica da mu je nakon smrti mozak zaleđen i smješten u krionsku komoru te čeka napredak znanosti kako bi nastavio sa životom gdje je stao. Prema njegovim razmišljanjima, on nije bio čovjek ni 21. stoljeća, nego prije 22. stoljeća. Iako su se njegova futuristička razmišljanja počela dijelom ostvarivati, daleko su od onoga što je smatrao mogućim u ovom stoljeću', kaže Žaja.