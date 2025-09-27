AI dekodirao englesku poruku u boci pronađenu prije 18 godina u Njemačkoj

ChatGTP i ostali alati umjetne inteligencije (AI) omogućili su dekodiranje dijelova pisma, ali sada je nemoguće pronaći Lindu, koja je tražila odgovor od onoga tko bocu s porukom pronađe. Malte Bayer i njegova obitelj iz njemačke regije Schwarzwald pronašli su bocu i pismo ukrašeno crtežima šarenih riba, morskih konjića i brodićima dok su šetali plažom.

'Uspio sam razumjeti dvije riječi - Engleska i grad', iz kojeg je poslana, rekao je. Potom su Bayerovi pronađenu bocu spremili među školjke u košaru, kao uspomenu s odmora. No Bayera je supruga nedavno podsjetila na bocu i pismo, a s obzirom na to da se on bavi radom na umjetnoj inteligenciji, odlučio je još jednom pokušati s dešifriranjem.