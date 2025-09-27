KAO U FILMU

AI dekodirao englesku poruku u boci pronađenu prije 18 godina u Njemačkoj

L. Š. / Hina

27.09.2025 u 14:21

Jedna Linda iz engleskoga grada Readinga bacila je poruku u boci u Temzu ili u Sjeverno more 2007. godine, a 2018. boca je pronađena na njemačkome otoku Syltu i pronalazačima je njezin sadržaj bio u potpunosti nejasan i nerazumljiv

ChatGTP i ostali alati umjetne inteligencije (AI) omogućili su dekodiranje dijelova pisma, ali sada je nemoguće pronaći Lindu, koja je tražila odgovor od onoga tko bocu s porukom pronađe. Malte Bayer i njegova obitelj iz njemačke regije Schwarzwald pronašli su bocu i pismo ukrašeno crtežima šarenih riba, morskih konjića i brodićima dok su šetali plažom.

'Uspio sam razumjeti dvije riječi - Engleska i grad', iz kojeg je poslana, rekao je. Potom su Bayerovi pronađenu bocu spremili među školjke u košaru, kao uspomenu s odmora. No Bayera je supruga nedavno podsjetila na bocu i pismo, a s obzirom na to da se on bavi radom na umjetnoj inteligenciji, odlučio je još jednom pokušati s dešifriranjem.

Budući da je znao kako umjetna inteligencija može dešifrirati i hijeroglife, Malte je otkrio napisanu poruku: 'Tko god ovo pronađe, neka mi piše', a potom je slijedila adresa: 5 Roslyn Crescent, Reading, Engleska.

Tvrtka koja trenutno ima sjedište na toj adresi nema saznanja o Lindi. Sukladno analizi smatraju da je, kad je napisala poruku i poslala bocu, djevojka bila u ranoj tinejdžerskoj dobi. Stručnjak za umjetnu inteligenciju Michael Hanisch za dpa je rekao da bi skeniranje i analiza mogli ponovno učiniti i ostale stare tekstove razumljivima i čitljivima.

Novi 'veliki jezični modeli' (LLM) bolji su kada je posrijedi dešifriranje konteksta od starih jer tekstove i slike vide kao isti element. Novi modeli u stanju su i popuniti dijelove koji nedostaju, kazao je Hanisch. 'Kada umjetna inteligencija jednom vidi poruku u boci ili nešto slično, može izvoditi zaključke', a to uključuje i tekst i adrese.

