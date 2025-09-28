POPULARIZACIJA ZNANOSTI

U Dubrovniku održana 'Europska noć istraživača', rektor Stojčić najavio niz novosti

L. Š. / Hina

28.09.2025 u 03:00

Europska noć istraživača u Zagrebu 2019. godine
Europska noć istraživača u Zagrebu 2019. godine Izvor: Pixsell / Autor: Tomislav Miletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Europska noć istraživača 2025. održana je u petak u Studentskom domu u Dubrovniku, gdje su se radionicama, eksperimentima i igrama predstavile sve sastavnice Sveučilišta u Dubrovniku

'Svake godine je sve veći odaziv, a najviše veseli što sudjeluje puno djece. Nastojimo pokazati da znanost može biti i zabavna, a možda netko od njih postane i novi 'profesor Baltazar'. Mi smo u Hrvatskoj jedinstveni jer smo pretežno orijentirani kao istraživačko sveučilište na kojem djeluje niz inovativnih i kreativnih vrhunskih znanstvenika koji pomiču ne samo hrvatske već i svjetske istraživačke granice. Svi se oni predstavljaju na manifestaciji i s mladima komuniciraju kroz druženje i zabavu', rekao je rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić.

vezane vijesti

Napomenuo je kako je u ovoj akademskoj godini u ljetnom upisnom roku na Sveučilištu u Dubrovniku upisano 30 posto više studenata, a i jesenski je rok bio bolji od lanjskog.

'Izgledno je da ćemo pokrenuti i tri nova studija na engleskom jeziku. Nakon nekoliko godina se već vidi i učinak izgradnje najmodernijeg studentskog doma u Hrvatskoj', dodao je rektor dubrovačkog sveučilišta, koje ove godine očekuje i oko 150 studenata po semestru u programu Erasmus.

'Po tome smo u vrhu hrvatskih sveučilišta. Dio dolazi zbog brenda Dubrovnika, ali znatan dio stiže na temelju usmene predaje, sa sveučilišta s kojih su nam već stizali strani studenti, koji su na našem sveučilištu dobili kvalitetno obrazovanje, vrhunsku brigu nastavnika i podršku kolega studenata', izjavio je Stojčić.

Europska noć istraživača održava se svakog posljednjeg petka u rujnu posljednjih dvadeset godina s ciljem približavanja znanosti građanima kroz zabavne i interaktivne aktivnosti. Ove godine uključilo se više od 460 gradova u 26 zemalja, a u Hrvatskoj su se pridružili Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
REPORTAŽA IZ svetE helenE

REPORTAŽA IZ svetE helenE

Propali outlet pored Zagreba sad je velika tvornica sportske opreme: Modrić ili Mbappé zamisle želju – ostvaruje se u roku od 24 sata
TEHNO RECENZIJE

TEHNO RECENZIJE

Isprobali smo Epomaker RT85: Neobična tipkovnica za neobične gejmere
TEHNO RECENZIJE

TEHNO RECENZIJE

AirPods Pro 3 na testu: Poznat dizajn i dobrodošle promjene

najpopularnije

Još vijesti