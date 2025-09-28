U Dubrovniku održana 'Europska noć istraživača', rektor Stojčić najavio niz novosti

'Svake godine je sve veći odaziv, a najviše veseli što sudjeluje puno djece. Nastojimo pokazati da znanost može biti i zabavna, a možda netko od njih postane i novi 'profesor Baltazar'. Mi smo u Hrvatskoj jedinstveni jer smo pretežno orijentirani kao istraživačko sveučilište na kojem djeluje niz inovativnih i kreativnih vrhunskih znanstvenika koji pomiču ne samo hrvatske već i svjetske istraživačke granice. Svi se oni predstavljaju na manifestaciji i s mladima komuniciraju kroz druženje i zabavu', rekao je rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić.

Napomenuo je kako je u ovoj akademskoj godini u ljetnom upisnom roku na Sveučilištu u Dubrovniku upisano 30 posto više studenata, a i jesenski je rok bio bolji od lanjskog.



'Izgledno je da ćemo pokrenuti i tri nova studija na engleskom jeziku. Nakon nekoliko godina se već vidi i učinak izgradnje najmodernijeg studentskog doma u Hrvatskoj', dodao je rektor dubrovačkog sveučilišta, koje ove godine očekuje i oko 150 studenata po semestru u programu Erasmus.

'Po tome smo u vrhu hrvatskih sveučilišta. Dio dolazi zbog brenda Dubrovnika, ali znatan dio stiže na temelju usmene predaje, sa sveučilišta s kojih su nam već stizali strani studenti, koji su na našem sveučilištu dobili kvalitetno obrazovanje, vrhunsku brigu nastavnika i podršku kolega studenata', izjavio je Stojčić.

Europska noć istraživača održava se svakog posljednjeg petka u rujnu posljednjih dvadeset godina s ciljem približavanja znanosti građanima kroz zabavne i interaktivne aktivnosti. Ove godine uključilo se više od 460 gradova u 26 zemalja, a u Hrvatskoj su se pridružili Pula, Rijeka, Zadar, Split i Dubrovnik.