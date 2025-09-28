Od 'kokaina u vlaku' do polarnih medvjeda: Ovo su najprljavije ruske kampanje protiv europskih lidera

Rusija je posljednjih mjeseci intenzivirala napade na europske i američke političare, posebice one koje podupiru Ukrajinu, koristeći AI i najbizarnije moguće optužbe. Dezinformacije Kremlj plasira preko mreže lažnih portala, spoof stranica i tisuća anonimnih profila na društvenim mrežama. Cilj je jasan - narušiti povjerenje u političke vođe, potkopati demokratske institucije i zbuniti javnost

Moldavci izlaze u nedjelju na parlamentarne izbore i odlučuju hoće li nastaviti put prema Europskoj uniji ili će se približiti Rusiji. U ovim vrlo napetim izborima s neizvjesnim ishodom, svaka strana optužuje drugu za manipulaciju i pokušaj zastrašivanja. >>Pročitajte više OVDJE<< Proeuropska predsjednica Maia Sandu, čija Stranka akcije i solidarnosti (PAS) vodi u anketama, ali je izgubila tlo pod nogama od uvjerljive pobjede 2021., oglasila je uzbunu ranije ovog tjedna. Optužila je Moskvu da je potrošila 'stotine milijuna eura' za kupnju glasova, orkestriranje online kampanja dezinformiranja i organiziranje nasilja.

Ranije su na lažnim portalima, koji oponašaju izgled i ton zapadnih medija, plasirane svakojake bizarnosti – od priče da Maia Sandu 'kupuje spermu slavnih gay zvijezda' poput Rickyja Martina i Eltona Johna, do potpuno izmišljenih optužbi da vodi lanac trgovine djecom. Organizacija Reset Tech upozorava da se radi o udaru na njezin privatni život i rodne stereotipe, s ciljem urušavanja političkog kredibiliteta. Rusija je opovrgnula te optužbe i tvrdi da moldavske vlasti šire antirusku retoriku. Sandu je opetovano, uoči izbora, upozoravala na prljave ruske kampanje i kako Moskva ne prestaje vršiti pritisak.

Ni njemački kancelar Friedrich Merz nije pošteđen. Lažne vijesti tvrde da pati od 'poremećaja ličnosti' i da je emocionalno nestabilan, da je pokušao samoubojstvo 2017., pa čak i da je u Kanadi, prilikom G7 summita, ubio polarnu medvjedicu i njezina dva mladunca. Priča je bila popraćena fotografijama krvavih životinja i izjavama 'svjedoka'. Ranije su ga ruski dužnosnici, uključujući Dmitrija Medvedeva, uspoređivali s Goebbelsom.

Jedna od najviralnijih priča pojavila se u svibnju. Na snimci iz vlaka kojim su francuski predsjednik Emmanuel Macron, Friedrich Merz i britanski premijer Keir Starmer putovali prema Kijevu, ruski propagandni stroj 'prepoznao' je vrećicu kokaina i žlicu. Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova čak je objavila da su se njih trojica 'zajedno nadrogirala'. Elizejska palača je odgovorila sarkastično, uz fotografiju papirnate maramice i opis: 'Ovo je maramica. Za ispuhivanje nosa.'

Macron je na meti Kremlja još od 2017., kada je lansirana priča da ga je na vlast dovela 'gay elita' u sklopu CIA-inog projekta kontrole uma. U međuvremenu je meta postala i njegova supruga Brigitte. Širile su se tvrdnje da su u krvnom srodstvu, da je rođena kao muškarac, pa čak i da je ubojstvo francuskog kirurga povezano s njezinim navodnim 'skrivanjem identiteta'. Nedavno su Macronovi podnijeli tužbu protiv američke desničarske blogerice Candace Owens, koja je širila takve teorije.

U SAD-u su meta bile drugačije. Uoči predsjedničkih izbora 2024. Kremlj je ciljao Kamalu Harris. Lažne stranice tvrdile su da je 'pregazila 13-godišnjakinju u San Franciscu' i da je 'ubila nosoroga na putovanju po Africi'. Čak je izrađena i web stranica koja je izgledala identično kao službena stranica njezine kampanje, s izmišljenim programom poput 'otvorenih granica' i 'ukidanja identifikacijskih dokumenata za birače'.