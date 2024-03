Trebamo li isticati uspješne 'žene u IT-ju': 'Moramo razbijati nevidljive predrasude'

Sve to čini temelj za podržavanje pravne strukture reguliranog financijskog sustava koji posluje u 27 država Europe, ali i u Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u... Timu Aircasha pridružila sam se 2021., kada sam preuzela upravljanje zahtjevima financijske regulative Aircasha kao IEN-a na poziciji direktorice usklađenosti. To je svakako bio izazov, možda i najveći s kojim sam se dosad susrela – životni izazov, ako ne brojimo ove sitne svakodnevne, posebno kada se uzmu u obzir dinamičnost i eksponencijalni rast kojim osiguravamo stabilnost u regulatornom dijelu.

Rad u odvjetništvu prije dolaska u Aircash bio je dragocjen korak u mom profesionalnom razvoju. Kao profesija, odvjetništvo ima odliku raznolikosti, dinamičnosti i pozitivnog stresa, ako to možemo tako nazvati, posebno kada se radi o segmentima koji uključuju međunarodni i trgovački aspekt. Nauči vas brzo i široko misliti, pod rokovima, raditi u jednom danu s puno različitih stvari i ljudi, a da ne govorimo o organizaciji i upravljanju vremenom.

Jesu li pravo i IT industrije u kojima muškarci i dalje dominiraju? Imamo li danas ipak, koliko u svom okruženju primjećujete - od obrazovanja do posla - veći broj žena u IT industriji, bolje mogućnosti, brži napredak i veći broj žena na rukovodećim pozicijama?

S jedne strane, ako me pitate tko je dominirao brojem u razdoblju obrazovanja, rekla bih da je bilo više mladih djevojaka na pravnim fakultetima, iako je činjenica da kako karijera više odmiče, nekako omjer u odvjetništvu više ide u korist kolega, ali sve manje i manje. Što se tiče tehničkih fakulteta, tu je definitivno vidljiv porast interesa ženske populacije za takva tradicionalno muška zanimanja, posebno u zadnjih nekoliko godina, te s tehničkih fakulteta izlazi sve više mladih stručnjakinja.

Međutim ono što je bitno jest da se mijenja generalna percepcija i da žene nemaju unaprijed postavljene barijere i određeno čime bi se to 'trebale' baviti, što mi je izuzetno drago. U industriji danas imate izuzetno uspješne žene na rukovodećim pozicijama financijskog i tehnološkog sektora. Doprinos rukovoditeljica postaje sve veći i očigledniji, a tako i njihov utjecaj na oblikovanje poslovnog okruženja.

Često se ističu 'žene u IT sektoru'. Stvara li to po vama kontraefekt ili je i dalje potrebno isticati one koje uspiju u dominantno 'muškim' industrijama?

Svaki uspjeh i pozitivnu promjenu treba primijetiti, a i pohvaliti. Osobno mi nekad nije drago kad vidim da još uvijek moramo isticati da je žena uspjela u 'muškoj' industriji jer se stvara dojam da je to nešto neuobičajeno, da se radi o izuzetku. Međutim okolnosti treba sagledati realno te cijeniti i pozitivne efekte takve poruke, a to je da mlade žene i one koje možda nemaju toliko dnevnog doticaja s poslovnim okruženjima ipak vide upravo to – da uspjeh ovisi o trudu, talentu i kreativnosti te da nestaju ove barijere o kojima smo razgovarali.

Naravno da činjenica da su diversifikacija i inkluzivnost prezentirane široj publici pridonosi shvaćanju raznolikosti kao standarda, a ne kao izuzetka, te stvaranju okruženja u kojem se svaka osoba osjeća dobrodošlo i podržano. To nije samo pitanje etike, već i ključan faktor za dugoročan uspjeh i održivost svake organizacije na današnjem globalnom tržištu. Stoga je ipak važno nastaviti s promicanjem ovih vrijednosti. Nadam se da ćemo doći i do toga da se tako nešto podrazumijeva, ali ako putem do toga moramo razgovarati o tome, dobro je da je zastupljena takva tema.