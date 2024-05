AI pročitao papiruse iz Herkulaneja: Konačno poznato gdje je pokopan Platon

Sada je stigao i prvi konkretni rezultat: istom metodom 'pročitan' je dio teksta u kojem se navodi točna, dosad nepoznata lokacija groba velikog grčkog filozofa Platona. Zasluga je to talijanskog filozofa Graziana Ranocchije sa Sveučilišta u Pisi i njegova tima. Oni su se uhvatili jednog od svitaka iz knjižnice uništene u erupciji, a on sadržava tekstove Filodema iz Gadare, epikurejskog filozofa koji je živio od 110. do 30. godine prije Krista.

Njegovi zapisi završili su na jugu današnje Italije jer je nakon školovanja u Ateni ostatak života proveo na Apeninskom poluotoku, na području pod kontrolom Rima. Tekst o kojem je ovdje riječ detaljno govori o Akademiji koju je Platon osnovao u Ateni u 4. stoljeću prije Krista, ali isto tako navodi brojne detalje iz života velikog filozofa, pa onda i mjesto njegova pokopa.

Za Platonovu Akademiju, centar znanja u drevnoj Ateni, zna se da je bila podignuta kod današnjeg atenskog parka Monastiriou, u njoj su se školovali brojni grčki filozofi, uključujući Aristotela, a Platon je pokopan ondje 348. ili 347. prije Krista. Školu je uništio rimski general Sula 86. godine prije Krista.

Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, od infracrvenih i ultraljubičastih zraka do umjetne inteligencije, sada se tekst koji se čuva u Nacionalnoj knjižnici u Napulju može bolje i lakše čitati. Dosad je identificirano oko tisuću riječi, što čini oko 30 posto Filodemova teksta. Među njima je i točna lokacija Platonova groba.