Koristite ih svaki dan, a prvotno su osmišljene za pomoć osobama s invaliditetom

Pisaći stroj/tipkovnica

Danas svatko kod kuće ili u džepu ima bar jednu tipkovnicu, a da malo tko zna otkud ona potječe. Pisaći stroj - a to je bila prva slovna tipkovnica - izum je talijanskog inovatora Pellegrina Turrija. On je primijetio da njegova prijateljica, stanovita grofica Carolina Fantoni da Fivizzano, zbog sljepoće ne može pisati pisma rukom. Zato je 1608. razvio prvu verziju pisaćeg stroja, a on je uključivao tipke i metalne ručke sa slovima. Turri je, inače, izmislio i indigo papir kako bi za svoj stroj osigurao tintu. Kroz stoljeća stroj se razvijao da bismo danas imali tipkovnicu drukčijeg izgleda ili tehnologije, ali s istim načinom funkcioniranja.

Električna četkica za zube

Dentalna higijena važna je svima, ali može biti problematična za ljude s ograničenim motoričkim sposobnostima. Da bi im pomogla, tvrtka Broxodent posebno za tu kategoriju ljudi još je 1954. proizvela električnu četkicu. Uskoro je postalo očito da su električne četkice za zube efikasnije od običnih, pa danas zubari često sugeriraju da ih svi koriste. Jedna studija iz 2019. pokazala je da osobe koje peru zube električnom četkicom imaju manje problema s propadanjem zubi i desni.

Kuhinjski pribor s gumenim ručkama

Danas se često vidi kuhinjski pribor - od gulilica krumpira do otvarača konzervi - s mekim, većim i lakšim ručkama, daleko ugodnijim za držanje od onih tradicionalnih. No sve do devedesetih godina prošlog stoljeća to nije baš bio slučaj. Tada je inovator Sam Farber, čija je žena oboljela od artritisa i mučila se i s najjednostavnijim radnjama u kuhinji, poput guljenja krumpira, patentirao velike, mekane i zaobljene ručke napravljene od gume korištene u automobilskoj industriji, a onda je osnovao tvrtku OXO koja ih je proizvodila pod imenom Good Grips. Takve rukohvate danas nude skoro svi proizvođači kuhinjskog pribora.