AI može pomoći liječnicima da otkriju koji pacijenti s dijabetesom ne uzimaju terapiju

Uz to, AI glasovna aplikacija automatski kontaktira rizične pacijente telefonskim pozivom i prikuplja informacije za liječnika.

Pobjedničko rješenje temelji se na prediktivnom modelu koji, koristeći 74 različite značajke, identificira rizične pacijente na temelju obrazaca njihova ponašanja, poput redovitosti podizanja recepata i razmaka između liječničkih pregleda, što se pokazalo boljim pokazateljem adherencije od pojedinih kliničkih parametara.

"Platforma ima potencijal daleko širi od dijabetesa, a nagradu planiramo uložiti u daljnji razvoj i istraživanje mogućnosti integracije s postojećim sustavima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti", rekao je član pobjedničkog tima Hrvoje Hrvoj.

Drugo mjesto osvojio je tim Di je betes?, a treće tim SAMO4DM2. Nakon selekcije, 24 tima s ukupno 84 sudionika razvijala su rješenja, a tri najbolja predstavljena su danas.

"Ne ocjenjujemo samo tehničku točnost modela. Model mora biti objašnjiv, a njega evaluiraju kliničari. Dodatno ocjenjujemo i poslovni model - viziju kako od prototipa doći do primjene", istaknula je Anja Barešić, koordinatorica projekta AI for Health. Dodala je kako je posebna vrijednost natjecanja rad na stvarnim, anonimiziranim zdravstvenim podacima.

"Ako osobe s dijabetesom tipa 2 ne uzimaju redovito terapiju, posljedice mogu biti ozbiljne - hospitalizacija, u gorem slučaju i smrt. Kroz ovakva rješenja možemo analizirati podatke i povratno javiti liječniku koji pacijenti ne uzimaju lijekove redovito i zahtijevaju dodatnu pažnju", objasnio je Pero Ivanko, voditelj Odjela za podatkovnu znanost i analitiku pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Naglasio je da AI ne treba promatrati kao zamjenu za liječnike, nego kao alat koji im pomaže.

"Moramo se maknuti od paradigme da će nas AI zamijeniti i početi ga koristiti kao alat koji kliničarima olakšava svakodnevni rad i unaprjeđuje ishode liječenja", poručio je Ivanko.

Natjecanje provodi Europski digitalni inovacijski centar AI4Health.Cro, čiji je nositelj Institut Ruđer Bošković, u partnerstvu s AstraZenecom i Novo Nordiskom Hrvatska te uz podršku Centra za zdravstvene podatke – CHDC koji vodi HZJZ.