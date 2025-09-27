Pentagon ga ima na crnoj listi, EU mu otvara vrata: Kineski div šalje 2000 radnika u Europu

Tvornica se uklapa u strategiju predsjednika Xija Jinpinga kojom Kina nastoji učvrstiti globalnu ovisnost o svojoj visokoj tehnologiji i time steći stratešku prednost u razdoblju geopolitičkih napetosti. No, projekt otvara i pitanja – koliko je CATL spreman podijeliti svoje industrijske tajne te kolika je buduća ranjivost Europe na kineski utjecaj, piše Financial Times .

Najvidljiviji primjer je projekt kineske kompanije CATL, jednog od najvećih svjetskih proizvođača baterija, koja u suradnji sa Stellantisom gradi tvornicu vrijednu četiri milijarde eura u Španjolskoj. CATL planira poslati 2.000 radnika kako bi izgradili i opremili postrojenje.

Strah od gubitka znanja

CATL tvrdi da će, poput tvornice u Njemačkoj koja je u pogonu od 2022., zapošljavati i obučavati lokalne radnike za upravljanje španjolskim pogonom, a već gradi i veće postrojenje u Mađarskoj. Međutim, sindikalni predstavnici Stellantisa skeptični su da će se ključna znanja prenijeti lokalnim zaposlenicima.

'Ne mislim da Kinezi žele podijeliti know-how s nama. Zato i dovode 2.000 svojih radnika za gradnju i instalaciju', rekao je José Juan Arceiz, zaposlenik Stellantisa i sindikalni čelnik u Aragonu.

Gradilište se nalazi u Figueruelasu, pokraj starije Stellantisove tvornice koja danas proizvodi Opel, Peugeot i Lancia modele. CATL, navodi gradonačelnica susjednog Pedrole, već traži dodatno zemljište za industrijske sadržaje i smještaj radnika. 'U stalnom su strahu od industrijske špijunaže', rekla je.

Projekt je dobio potporu i socijalističkog premijera Pedra Sáncheza i oporbenog PP-a, dok krajnje desni Vox upozorava da Španjolska 'uzima ogroman rizik' prihvaćajući kinesku investiciju.

CATL je početkom godine završio na Pentagonovoj crnoj listi kompanija povezanih s kineskom vojskom, što je sam koncern zanijekao. Američki ministar financija Scott Bessent ranije je upozorio Madrid da bi približavanje Kini bilo 'rezanje vlastitog grla'.

Unatoč kritikama, projekt učvršćuje Španjolsku kao jednog od najbližih kineskih partnera u zapadnoj Europi. Tvornica će zapošljavati oko 3.000 radnika, uglavnom iz Španjolske, dok će kineski stručnjaci ostati prisutni uglavnom u fazi instalacije.

Europa bez alternative

Krah švedskog Northvolta u ožujku 2025. oduzeo je Europi proizvođača koji je trebao biti glavni konkurent kineskim baterijskim divovima. Danas se europski proizvođači automobila sve više oslanjaju na kineske partnere - Volkswagen surađuje s Gotionom u Njemačkoj i Valenciji, a još jedna kineska grupa, AESC Envision, planira tvornicu na zapadu Španjolske.

'Kada je riječ o baterijama za električna vozila, Kina je vodeća zemlja. Želimo njihova ulaganja i stvaranje ekosustava s njima', rekao je jedan španjolski dužnosnik. Mar Vaquero iz PP-a u Aragonu istaknula je da će projekt osigurati budućnost Stellantisove tvornice i 35.000 radnih mjesta u regiji: 'Moramo prihvatiti da je Kina zemlja inovacija i tehnologije koja će se etablirati i drugdje.'

CATL i Stellantis krajem prošle godine potpisali su dogovor o osnivanju zajedničkog ulaganja u omjeru 50-50, vrijednog do 4,1 milijardu eura. Planirana tvornica prostirat će se na zemljištu veličine gotovo 100 nogometnih igrališta, a proizvodnja bi trebala početi krajem 2026.

Prema CATL-u, nakon početne faze kineski će radnici činiti manje od 10 posto zaposlenih. Generalni direktor za Europu Matt Shen rekao je da kompanija želi surađivati s manjim europskim proizvođačima baterija i pomoći im da rastu. Gradonačelnik Figueruelasa Luís Bertol zaključio je: 'Moramo biti praktični i ne gledati boju kapitala. Ono što nam ovdje treba jest budućnost.'