Zekić: Hajduk nikako da shvati jednu stvar

Glavna tema bio je derbi između Dinama i Hajduka koji je završio 2:0 pobjedom novog hrvatskog prvaka.

Dinamo je slavio golovima Bakrara u 22. i Belje u 65. minuti susreta i povećao prednost nad Hajdukom na ogromnih 18 bodova.

'Očekivao sam više prema naprijed, Hajduk je imao tek jednu akciju kojom je mogao ugroziti Dinamo, a sve ostalo bilo je presporo. Dinamo je odigrao fantastično, dok Hajduk nikako ne shvaća da je Mišić ključni igrač koji pokreće napade i da se isplati 'žrtvovati' igrača da ga čuva', rekao je Zekić i dodao:

'Opet su pokušali igrati tri na tri u sredini, što je pogubno kada su s druge strane Mišić, Stojković i Zajc u ovakvoj formi. Ista im se stvar dogodila i na Poljudu. Trener Dinama rekao je jednu stvar koja mora zaboljeti navijače Hajduka: da su igrali koliko im je trebalo i da je čuvao neke igrače za Kup. To vam pokazuje kolika je razlika u kvaliteti. U Hajduku se moraju dobro zamisliti'.

Zasmetale su ga i izjave Gonzala Garcije.

'Čudna mi je Garcijina izjava da isprobavaju neke stvari za iduću sezonu, to ne priliči derbiju ovakve važnosti. Ne shvaćam kako kod prvog gola igrači Hajduka stoje tako daleko od suparnika. Drugi gol još bolje pokazuje stanje i koncentraciju u momčadi Hajduka - Beljo je bio sam između tri igrača i vratara, praktički između petorice, i zabio je bez ikakve reakcije. Dugo nisam vidio takav pogodak', rekao je Zekić.