Za 20. obljetnicu WTA turnira u Hrvatskoj najavljen megaspektakl u Makarskoj

Organizatori WTA Makarska Opena od 1. do 7. lipnja u gradu pod Biokovom najavili Severinu, Indiru, Matea Đikića i vrhunski ženski tenis. Tako se slavi važna obljetnica u hrvatskom sportu

Severina na trgu u Makarskoj, Indira i Mateo Đikić, hrvatski Frank Sinatra u Tenis centru - organizatori WTA Makarska Opena hosted by Valamar u velikom stilu najavili su proslavu 20 godina WTA turnira u Hrvatskoj. „Dvadeseto izdanje WTA turnira u Hrvatskoj snažna je potvrda kontinuiteta, kvalitete i rasta ženskog tenisa u našoj zemlji koja je započela još od 1991. Posebno nas veseli što smo kao organizatori dosegnuli deset godina rada, čime smo se simbolično izjednačili s legendarnim razdobljem koje je obilježio Antun Plenković. To je velika odgovornost, ali i dodatna motivacija da ovu priču razvijamo i u desetljećima koja dolaze. Ovaj jubilej ima dodatnu težinu jer je WTA Makarska Open ove godine proglašen drugim najbolje organiziranim turnirom na svijetu, i to prema glasovima samih tenisačica. U konkurenciji 53 turnira i velikih destinacija poput Rio de Janeira, Rima i Pariza, ovo priznanje jasno potvrđuje koliko kvalitetno radimo i koliko je Makarska prepoznata na svjetskoj teniskoj karti“, rekao je Feliks Lukas, direktor WTA Makarska Opena novinarima u Zagrebu. Lukas je pozivnice uručio hrvatskim tenisačicama Ani Konjuh, Luciji Ćirić Bagarić i Teni Lukas, a na listi prijava su Tara Würth i Lea Bošković.

Nikad ne reci nikad, pjevao se i Sinatra „Zahvalna sam na prilici da ponovno igram na terenima koje dobro poznajem. Ovaj turnir nam puno znači za razvoj karijere i predstavlja izvrsnu priliku za napredak. Poznajemo uvjete i konkurenciju, što nam dodatno daje sigurnost. Pozivam publiku da dođe u što većem broju i podrži nas, vjerujem da uz takvu energiju možemo napraviti odličan rezultat“, rekla je Lucija Ćirić Bagarić. „Nikad ne reci nikad“, referirala se Ana Konjuh na potencijalnu pobjedu hrvatske tenisačice, dodavši kako se veseli nastupu u Makarskoj u kojoj je uvijek sjajna atmosfera. „Zahvaljujem svima na velikoj podršci, kao i Feliksu koji nam kontinuirano daje dodatni vjetar u leđa i vjeruje da možemo ostvariti cilj i donijeti titulu kući. Ovaj turnir uvijek donosi novu priliku i vjerujem da se ove godine stvari mogu posložiti u našu korist“, poručila je Konjuh, a javna je tajna da direktor Lukas već godinama priželjkuje hrvatsku pobjednicu. Najatraktivnija pozivnica za Makarsku bila je pjesma Franka Sinatre Fly Me to the Moon koju je otpjevao Mateo Đikić, splitski bariton, jedan od izvođača na jubilarnom turniru. Odao je tajnu da je nekada trenirao tenis, a trener, inače punac popularnog Jole, darovao mu je reket s kojim je igrao Goran Ivanišević.

Uzbudljiv početak lipnja u Makarskoj Listu ovogodišnjeg turnira Makarska Open hosted by Valamar predvodi Australka Maya Joint, trenutno najbolje rangirana igračica, a odmah iza nje su Mađarica Anna Bondar i Ukrajinka Oleksandra Oliynykova koja je donedavno igrala za Hrvatsku. Njemačka predstavnica Eva Lys i Švicarka Simona Waltert dodatno pojačavaju gornji dio ždrijeba, a dolazak su najavile i mlade snage poput Sinje Kraus i Victorije Jimenez Kasintseve. Srednji i donji dio ždrijeba donosi niz vrlo neugodnih protivnica, uključujući Darju Semenistaju, Dominiku Salkovu i Rebeccu Šramkovu, kao i iskusniju Dalmu Galfi. Francuska će imati jake adute u Leoliji Jeanjean i Clari Burel, dok se povratnice i igračice u usponu poput Amerikanke Robin Montgomery i Xiyu Wang iz Kine također ubrajaju među potencijalna iznenađenja turnira. Posebnu pažnju privlače i bivša Top 50 igračica Tamara Zidanšek, dvostruka pobjednica WTA Bol Opena, te niz mladih tenisačica koje traže proboj, poput Lole Radivojević, Marine Bassols Ribere i Noma Nohe Akugue. „Veseli me što se u Hrvatsku vraća i pobjednica prvog WTA Dubrovnik Opena Španjolka Andrea Lazaro Garcia, koja ovu sezonu igra na iznimnom nivou“, rekao je Lukas, koji je ove godine organizirao i prvi dubrovački WTA turnir i ujedno u WTA zastupa sve turnire iz Europe, Bliskog istoka i Afrike.

Od Bola do Makarske snažan iskorak „Od samog početka turnira u Bolu, odnosno otkako Tenis klub Kaštela 2016. organizira WTA turnir, vidljiv je snažan iskorak u kvaliteti i značaju ovog natjecanja. Upravo su svojim angažmanom i doprinosom revitalizaciji ženskog turnira u Bolu, a kasnije i u Makarskoj potaknuli i nas u Ministarstvu te Državnom uredu da dodatno osmislimo modele potpore, uključujući javne pozive, kako bismo sustavno podržavali ovakve vrijedne sportske priredbe. Riječ je o događanjima koja imaju tradiciju i koja istovremeno snažno doprinose brendiranju Hrvatske kao kvalitetnog organizatora, kako u sportskom, tako i u turističkom smislu“, poručio je načelnik Sektora za krovna sportska udruženja i sportske građevine u Ministarstvu turizma i sporta Darko Vučić.