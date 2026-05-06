Umro je Vladimir Cvetković, košarkaška ikona i jedan od najvećih u povijesti Crvene zvezde

Bio je dio one prve velike generacije jugoslavenske košarke koja je tijekom 60-ih godina počela osvajati medalje na najvećim svjetskim natjecanjima i stvarati temelje kasnije dominacije jugoslavenske škole košarke.

Jedan od ključnih ljudi za olimpijsko srebro

Cvetković je bio jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Jugoslavije koja je 1968. godine osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Meksiku - jedan od najvećih uspjeha jugoslavenske košarke u tom razdoblju.

Za reprezentaciju je odigrao čak 149 utakmica i zabio 1276 poena, a tijekom karijere osvojio je četiri srebrne medalje na velikim natjecanjima:

Svjetsko prvenstvo 1963.

Svjetsko prvenstvo 1967.

Olimpijske igre 1968.

Europsko prvenstvo 1969.

Mnogi vjeruju da bi bio i član reprezentacije koja je 1970. godine osvojila naslov svjetskog prvaka u Ljubljani, no izbornik Ranko Žeravica uklonio ga je iz momčadi nakon velikog sukoba s kapetanom reprezentacije Ivom Daneuom.

Njih dvojica žestoko su se sukobili tijekom derbija između Crvene zvezde i ljubljanske Olimpije, a posljedice tog incidenta osjetile su se i u reprezentaciji.

Velika uloga i u nogometnoj Zvezdi

Osim što je ostavio dubok trag u košarci, Cvetković je kasnije postao i jedan od najvažnijih ljudi u povijesti nogometnog kluba Crvena zvezda.

Kao generalni sekretar kluba, zajedno s Draganom Džajićem, bio je među najzaslužnijima za stvaranje momčadi koja je 1991. godine postala prvak Europe i svijeta.

Njegov odlazak predstavlja veliki gubitak za sport na prostoru bivše Jugoslavije, posebno za generacije koje su uz njega gledale prve velike uspjehe jugoslavenske košarke.