Real se narugao Guardioli pred uzvrat s Cityjem: 'Sad nemaju izgovora'

Real Madrid u Manchester dolazi s ogromnih 3:0 iz prve utakmice i Građanima će trebati pravo čudo na Etihadu. No uoči susreta, atmosfera se dodatno zagrijala zbog - šale na račun Pepa Guardiole.

Naime, iskusni igrači Reala nisu zaboravili izjave trenera Cityja od prije dvije godine, kada je nakon ispadanja pokušao pronaći razloge u stanju travnjaka na Santiago Bernabeuu. Upravo zbog toga, sada su mu odlučili - vratiti.

Tijekom treninga na Etihadu, nekoliko veterana Reala nije propustilo priliku za podbadanje.

'Što je s travnjakom, je li sad dobar ili nije?', našalili su se igrači Reala, aludirajući na ranije Guardiolino nezadovoljstvo.

Poruka je bila jasna - ovaj put nema alibija.

U svlačionici Reala, prema informacijama bliskim klubu, i dalje se pamti to razdoblje i način na koji su iz Cityja objašnjavali poraz. Upravo zato dodatna motivacija ne nedostaje, a želja da se još jednom izbaci engleski prvak sada je još izraženija.

Podsjetimo, prije dvije godine Real je nakon dramatičnog dvoboja izbacio City nakon jedanaesteraca, a junak je bio vratar Lunin. Ipak, Guardiola je tada nakon utakmice posebno isticao stanje travnjaka.

'Stadion je impresivan, ali moraju poboljšati travnjak. To je sljedeća stvar na kojoj trebaju raditi', poručio je tada trener Cityja.

Sličan obrazac ponovio se i ove sezone. Nakon što je Real u prvoj utakmici slavio 3:0, uz briljantnu večer i hat-trick Federica Valverdea, Guardiola nije želio priznati nadmoć protivnika.

'Imam osjećaj da rezultat ne odražava stvarnu sliku utakmice. Nismo bili toliko loši da izgubimo 3:0', rekao je nakon susreta.

Sada, uoči uzvrata, jedno je sigurno - travnjak više neće biti tema za objašnjenja. City mora loviti tri gola zaostatka protiv Reala koji u ovakvim utakmicama gotovo uvijek pronalazi način kako preživjeti.

A ako je suditi po atmosferi u redovima Kraljevskog kluba, oni su spremni - i za nogomet, i za psihološke igre.