Pogledajte trenutak nepažnje prije trećeg španjolskog gola koji će hrvatski tinejdžer Joško Gvardiol dugo pamtiti; kamera ga je uhvatila što je radio...

Porazom 3:5 od Španjolske, Hrvatska se od europskog prvenstva oprostila u osmini finala. Jednostavno, momčad Luisa Enriquea uspjela se nametnuti te svojom igrom pokazati da je u ovom trenutku bolja momčad od Hrvatske

Hrvatska je na ovaj Euro otputovala s primarnim ciljem - prolaska skupine. To je i ostvarila, iako u prve dvije utakmice, protiv Engleske (op.a. poraz 0:1), i Češke (op.a. remi 1:1), nije ostavila neki posebno dobar dojam. No, zato se protiv Škotske, u odlučujućoj utakmici koja je i suparnika vodila u osminu finala, pokazala u puno boljem svjetlu i razbuktala emocije među hrvatskim navijačima, koji su pohrlili u Kopenhagen na utakmicu osmine finala protiv Španjolske.

zar je do toga došlo?

I onda se dogodi da Ante Rebić, kojem je Dalić više vjerovao nego Mislavu Oršiću , dobije priliku od prve minute umjesto Perišića, te neshvatljivo par minuta prije kraja prvog poluvremena, ide mijenjati kopačke. I baš u tim trenucima, Španjolci iskoriste brojčanu prednost te stignu do izjednačenja.

Naime, dok je trajao prekid, a prije nego se lopte primio Pau Torres, Gvardiol je potražio osvježenje te se primaknuo suprotnoj strani igrališta od one na kojoj je on inače 'ordinirao'. A kada je vidio kako lopta putuje prema Ferranu Torresu, bacio se u šprint, no nije uspio dostići napadača Manchester Cityja i lopta je završila u mreži Dominika Livakovića. Šteta za Gvardiola, jer iako mlad, pokazao je veliko nogometno znanje i da u njemu Hrvatska ima igrača za budućnost, a što nam je prije par dana potvrdio i Igor Štimac.

