Navijači Hajduka u nevjerici; evo što poručuju nakon što je Livaja preselio na klupu

Reakcije navijača Hajduka na odluku Gonzala Garcije da Marka Livaju ostavi na klupi izazvale su pravu buru na društvenim mrežama. Donosimo dio komentara:

‘Moj Garcia, Boga se ne odričeš kad si u nevolji. Neka ti Bog pomogne.’

‘Imamo dobrih igrača, ali će biti mučenje kad neke pozicije nisu pokrivene.’

‘Jednog dana ćemo se pitati kako ova momčad nije igrala u Europi i osvojila prvenstvo.’

‘Ovako nam barem klupa izgleda jaka, sretno Hajduče!’

‘Ajde bar nam malo vratite osmijeh nakon sramotnog četvrtka.’

‘Naši napadači zajedno pet golova, a Livaja daje po 30 i ne igra prvu postavu. Nevjerojatno.’

‘Krećemo s tjednom dozom mazohizma. HŽV.’

‘Bit će da odmaramo igrače za Jagelloniju.’

‘Sad kad ćaća uđe, iz inata će zabiti dva komada. S jednom nogom bolji je od svih.’

‘Odmara Livaju za kup i Grubišno Polje.’

‘Ne, ne i ne – bez Livaje se ne može početi ako je zdrav.’

‘Nadam se da je Livaja nešto osjetio pa je zato na klupi. Inače, izgleda da nam je cilj ispasti i iz lige, a ne samo iz Europe.’

‘Ajde bar nema Kalika i Krovinovića, možda bude brže.’

‘Izostavljanje Livaje tipično je skretanje pozornosti sa sramote u četvrtak. Bravo, misija uspjela.’

‘Prvi trener koji je stavio Livaju na klupu.’

‘Svaka čast, dobro si postavio ekipu. Pobjeda sigurna, najmanje tri razlike.’

‘Neka ga je ostavio na klupi. Nitko nije veći od kluba. Dva razlike za Hajduk sigurno.’

‘Klupa jača nego prvi sastav. Ajmo Bijeli, HŽV!’

‘Hahaha, Melnjak kapetan!’

‘Jesu li još umorni? Nakon Cityja igrati po ovoj vrućini… Nadam se da je još netko išao kod tattoo majstora.’

‘Ako danas ne pobijede, kriv je trener. Treće je kolo, ako su već umorni, onda ne zaslužuju igrati u Hajduku.’

‘Od Livaje se napravilo da je veći od kluba. Sve je otišlo predaleko, trenutno smo brži i bolji bez njega.’

‘Kopaš sam sebi jamu, do Male Gospe si bivši.’

‘Napokon Pukštas, samo jako!’

‘Ovo bismo mogli dobiti kad nema Livaje.’