PREMIER LIGA

Leedsova pobjeda nad momčadi Michaela Jacksona vrijedna je spasa

S.Š. / Hina

02.05.2026 u 08:45

Dominic Calvert-Lewin
Dominic Calvert-Lewin Izvor: EPA / Autor: VINCE MIGNOTT
Nogometaši Leeds Uniteda pred svojim su navijačima svladali Burnley s 3:1 i time se riješili gotovo svih briga oko ostanka u engleskoj Premier ligi, jer su 'pobjegli' na devet bodova od zone ispadanja.

Anton Stach (8), Noah Okafor (52) i Dominic Calvert-Lewin (56) su pogađali za domaću momčad, a jedini pogodak za goste, na čijoj klupi sjedi Michael Jackson, postigao je Loum Tchaouna (71).

Leeds United ima 43 boda i trenutačno je na 14. mjestu. Burnley je s 20 bodova na predzadnjoj, 19. poziciji, te će sljedeću sezonu provesti u Championshipu.

Vodeći Arsenal ima 73 boda, tri više i utakmicu više od drugoplasiranog Manchester Cityja.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

SLAVNI PORTUGALAC

SLAVNI PORTUGALAC

Pitali su Josea Mourinha preuzima li Real. Njegov odgovor iznenadio je sve
SHNL - 33. KOLO

SHNL - 33. KOLO

Evo gdje gledati utakmicu novog hrvatskog prvaka, ali i najvažniju utakmicu kola, odnosno derbi začelja
neočekivani izbor

neočekivani izbor

Bivši golman Hajduka stiže u Dinamo kao zamjena za Dominika Livakovića?!

najpopularnije

Još vijesti