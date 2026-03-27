Osmijesi i prijateljski zagrljaj: Pogledajte s kim je Modrić razmijenio dres nakon Kolumbije

Vatreni su u Orlandu svladali Kolumbiju 2:1 nakon preokreta. Kolumbijci su poveli već na početku, no Hrvatska je brzo odgovorila golom Luke Vuškovića, a potpuni preokret donio je Igor Matanović prije odlaska na odmor. U nastavku se rezultat nije mijenjao, a Hrvatska je upisala vrijednu pobjedu u pripremama za Svjetsko prvenstvo.

No, ono što se dogodilo nakon utakmice nosilo je posebnu težinu.

Luka Modrić i James Rodríguez, nekadašnji suigrači iz Real Madrida, razmijenili su dresove i zagrljajem evocirali uspomene na dane kada su zajedno vladali europskim nogometom. Video pogledajte OVDJE.

Kratki razgovor, osmijesi i poštovanje - trenutak koji je pokazao da neke veze nadilaze utakmice i godine.

Nogomet na najljepši način.