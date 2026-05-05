Obistinile se crne prognoze: Hrvatice nisu imale ni trunke izleda

Očekivano su se hrvatske stolnotenisačice od Svjetskog ekipnog prvenstva u Londonu oprostile u šesnaestini finala, previsoka prepreka je bila reprezentacija Japana koja je bez izgubljenog seta slavila s 3:0.
Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.
Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11:7, 11:4, 11:9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11:6, 11:2, 11:6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11:1, 11:2, 11:9.
U srijedu će na Svjetskom prvenstvu ponovno nastupiti hrvatski stolnotenisači i to u meču osmine finala. Suparnik još nije poznat, bit će to pobjednik dvoboja u kojem se sastaju Šveđani i Mađari.
Svjetsko ekipno prvenstvo stolnotenisačica, šesnaestina finala:
Hrvatska - Japan 0:3
- Hana Arapović - Honoka Hashimoto 0:3 (7:11, 4:11, 9:11)
- Dora Ćosić - Miwa Harimoto 0:3 (6:11, 2:11, 6:11)
- Andrea Pavlović - Rin Mende 0:3 (1:11, 2:11, 9:11)