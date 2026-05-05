Obistinile se crne prognoze: Hrvatice nisu imale ni trunke izleda

Japanke su na posljednjih pet svjetskih prvenstava osvajale srebrne medalje, a hrvatski izbornik je odlučio u ovom meču priliku dati mlađim igračicama poput Dore Ćosić i Andreje Pavlović kako bi stekle potrebno iskustvo na velikoj sceni.

Sve su tri japanske igračice pobijedile hrvatske predstavnice bez izgubljenog seta. Prvo je Honoka Hashimoto s 11:7, 11:4, 11:9 bila bolja od Hane Arapović. Potom je Miwa Harimoto svladala Doru Ćosić s 11:6, 11:2, 11:6, dok je za kraj Rin Mende bila bolja od Andree Pavlović s 11:1, 11:2, 11:9.

U srijedu će na Svjetskom prvenstvu ponovno nastupiti hrvatski stolnotenisači i to u meču osmine finala. Suparnik još nije poznat, bit će to pobjednik dvoboja u kojem se sastaju Šveđani i Mađari.

Svjetsko ekipno prvenstvo stolnotenisačica, šesnaestina finala:

Hrvatska - Japan 0:3