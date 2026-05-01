Hrvatice osvojile drugo mjesto u skupini, ali odlučujući meč ih tek čeka

Hrvatska je bila na putu prema uvjerljivoj pobjedi nakon što je Hana Arapović svladala Sibel Altinkayu 3-0 (11-8, 11-9, 11-8), a Lea Rakovac bila bolja od Ece Harac 3-2 (11-6, 14-12, 11-13, 4-11, 11-0).

No, Turkinje su uspjele odvesti susret do petog, odlučujućeg meča. Prvo je hrvatsku prednost smanjila Ozge Yilmaz pobijedivši Ivanu Malobabić 3-1 (11-8, 5-11, 12-10, 11-8), a na 2-2 je izjednačila Ece Harac svladavši Hanu Arapović 3-2 (7-11, 11-7, 12-10, 10-12, 11-7).

U odlučujućem meču Lea Rakovac nije dopustila Turkinjama veliki preokret pobijedivši Sibel Altinkayu 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Hrvatske stolnotenisačice se nisu uspjele naći među šest najboljih drugoplasiranih reprezentacija koje su uz 14 pobjednica skupina izborile izravan plasman u nokaut fazu već će večeras (20.30 sati) to pokušati izboriti u doigravanju u kojem će im suparnice biti reprezentativke Australije.