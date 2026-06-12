Nije zabio ni za jednu selekciju BiH, a onda je šokirao Kanadu

trenutak za pamćenje

Nije zabio ni za jednu selekciju BiH, a onda je šokirao Kanadu

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 21:54
  • Objavljeno 12.06.2026 u 21:54
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Izvor: Profimedia / Autor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia
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Jovo Lukić zasigurno će pamtiti ovu večer u Torontu

Dok su uoči utakmice svi pričali o Edinu Džeki, Jonathanu Davidu i povijesnoj večeri za kanadski nogomet, junak prvog dijela postao je čovjek kojeg je malo tko očekivao.

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Jovo Lukić doveo je Bosnu i Hercegovinu u vodstvo protiv Kanade i pritom ispisao jednu od najljepših priča dosadašnjeg Svjetskog prvenstva.

Napadač rumunjske Universitatee Cluj zabio je svoj prvi pogodak za bilo koju reprezentativnu selekciju Bosne i Hercegovine upravo na Svjetskom prvenstvu, protiv jednog od domaćina turnira i pred desecima tisuća gledatelja u Torontu.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Bosna u utakmicu ušla bez Edina Džeke u početnoj postavi. Sergej Barbarez odlučio je vjerovati mlađim snagama, a Lukić mu je povjerenje vratio na najbolji mogući način.

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