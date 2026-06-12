Nije zabio ni za jednu selekciju BiH, a onda je šokirao Kanadu

Dok su uoči utakmice svi pričali o Edinu Džeki, Jonathanu Davidu i povijesnoj večeri za kanadski nogomet, junak prvog dijela postao je čovjek kojeg je malo tko očekivao.

Jovo Lukić doveo je Bosnu i Hercegovinu u vodstvo protiv Kanade i pritom ispisao jednu od najljepših priča dosadašnjeg Svjetskog prvenstva.

Napadač rumunjske Universitatee Cluj zabio je svoj prvi pogodak za bilo koju reprezentativnu selekciju Bosne i Hercegovine upravo na Svjetskom prvenstvu, protiv jednog od domaćina turnira i pred desecima tisuća gledatelja u Torontu.

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da je Bosna u utakmicu ušla bez Edina Džeke u početnoj postavi. Sergej Barbarez odlučio je vjerovati mlađim snagama, a Lukić mu je povjerenje vratio na najbolji mogući način.