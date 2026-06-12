Hrvat na vratima BiH upravo ispisao povijest SP-a: Ovo se dosad dogodilo samo triput

nevjerojatna priča

Hrvat na vratima BiH upravo ispisao povijest SP-a: Ovo se dosad dogodilo samo triput

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 12.06.2026 21:51
  • Objavljeno 12.06.2026 u 21:51
Nikola Vasilj
Nikola Vasilj Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
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Večer za povijest hrvatskog i bh. nogometa.

Kako piše Ofenziva, Nikola Vasilj i njegov otac Vladimir ušli su u posebnu povijest Svjetskih prvenstava.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo započinje svoj put na Svjetskom prvenstvu dvobojem protiv jednog od domaćina, Kanade, a na vratima Zmajeva nalazi se Nikola Vasilj.

Riječ je o sinu nekadašnjeg hrvatskog vratara Vladimira Vasilja, koji je s Hrvatskom sudjelovao na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, a ima i broncu sa SP-a 1998.

Time su otac i sin Vasilj postali tek treći takav slučaj u povijesti Svjetskih prvenstava kada je riječ o nastupima, odnosno pozivima, za različite reprezentacije.

Prije njih to su ostvarili Martí Ventolrà i José Ventolrà, koji su predstavljali Španjolsku i Meksiko, te Mazinho i Thiago Alcântara, koji su igrali za Brazil i Španjolsku.

Kako navodi Ofenziva, tom bi se društvu na ovom prvenstvu kroz nekoliko dana trebali priključiti i Luca Zidane, vratar Alžira i sin legendarne francuske 'desetke' Zinedinea Zidanea, te Šveđanin Anthony Elanga, čiji je otac Joseph nastupao za Kamerun.

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