Hrvat na vratima BiH upravo ispisao povijest SP-a: Ovo se dosad dogodilo samo triput

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Večer za povijest hrvatskog i bh. nogometa.
Kako piše Ofenziva, Nikola Vasilj i njegov otac Vladimir ušli su u posebnu povijest Svjetskih prvenstava.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo započinje svoj put na Svjetskom prvenstvu dvobojem protiv jednog od domaćina, Kanade, a na vratima Zmajeva nalazi se Nikola Vasilj.
Riječ je o sinu nekadašnjeg hrvatskog vratara Vladimira Vasilja, koji je s Hrvatskom sudjelovao na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, a ima i broncu sa SP-a 1998.
Time su otac i sin Vasilj postali tek treći takav slučaj u povijesti Svjetskih prvenstava kada je riječ o nastupima, odnosno pozivima, za različite reprezentacije.
Prije njih to su ostvarili Martí Ventolrà i José Ventolrà, koji su predstavljali Španjolsku i Meksiko, te Mazinho i Thiago Alcântara, koji su igrali za Brazil i Španjolsku.
Kako navodi Ofenziva, tom bi se društvu na ovom prvenstvu kroz nekoliko dana trebali priključiti i Luca Zidane, vratar Alžira i sin legendarne francuske 'desetke' Zinedinea Zidanea, te Šveđanin Anthony Elanga, čiji je otac Joseph nastupao za Kamerun.