Ova trojica mogla bi upasti u prvih 11 Dinama u borbi za Ligu prvaka

Najveće pitanje uoči uzvrata jest s kojom će momčadi Mario Kovačević krenuti od prve minute. Dinamov kadar nije pretjerano širok, ali nakon prve utakmice jasno je da su promjene moguće.

Prva dvojba odnosi se na desnu stranu obrane. Niko Galešić trenutačno je jedan od Dinamovih braniča u najboljoj formi i mogao bi se vratiti u početnu postavu. Kovačević ga može koristiti na stoperskoj poziciji, ali i na desnom beku umjesto Morisa Valinčića, koji u Švicarskoj nije pružio uvjerljivu izvedbu.

Drugo otvoreno pitanje jest desno krilo. Mateo Lisica nije ostavio jači dojam u prvoj utakmici, dok je Fran Topić ulaskom s klupe unio više opasnosti u Dinamovu igru. Topić je sudjelovao i u akciji iz koje je Miha Zajc postigao pogodak za 1:1, pa se ozbiljno nameće kao kandidat za početnu postavu.

Treća dvojba vezana je uz mjesto ofenzivnog veznjaka. Kovačević mora odlučiti između Lukasa Kačavende i Gabriela Vidovića, dvojice igrača različitog profila. Kačavenda je ulaskom u Švicarskoj unio živost, dok je Vidović podbacio u prvih 11.

Dinamo protiv Thuna nema pravo na slab ulazak u utakmicu. Nakon remija u Švicarskoj mora tražiti pobjedu, a izbor početne postave mogao bi imati veliku ulogu u tome hoće li zagrebački klub izboriti treće pretkolo Lige prvaka.