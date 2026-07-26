Gotovo je: Real Madrid završio transfer veći od 100 milijuna eura, Romano objavio 'Here we go'

Službene objave Real Madrida i RB Leipziga još se čekaju, ali nakon Romanove potvrde više nema nikakve dvojbe - Diomande postaje novi igrač španjolskog velikana.

'Yan Diomande u Real Madrid, here we go! Dogovor s RB Leipzigom zaključen je večeras za odštetu veću od 100 milijuna eura. Diomande će ovog tjedna otputovati u Madrid na liječničke preglede i potpisivanje ugovora do lipnja 2031. godine. Gotovo je', objavio je Romano.

Real i Leipzig postigli su dogovor tijekom noći, a ukupna odšteta premašit će 100 milijuna eura. Reprezentativac Obale Bjelokosti tijekom ovog tjedna doputovat će u Madrid, obaviti liječničke preglede i potpisati ugovor do lipnja 2031. godine.

Leipzig najprije odbio 100 milijuna eura

Real je prije nekoliko dana poslao prvu službenu ponudu od 100 milijuna eura. Prema njemačkim izvorima, ona je uključivala 90 milijuna zajamčene odštete i još deset milijuna kroz moguće bonuse.

Leipzig ju je odbio i poručio da za jednog od najtraženijih mladih igrača na svijetu želi najmanje između 115 i 120 milijuna eura.

Pregovori su se nastavili, a Real je tijekom noći uspio pronaći formulu koju je njemački klub prihvatio. Romano nije objavio konačan iznos ni strukturu bonusa, nego je potvrdio da će cijeli posao vrijediti više od 100 milijuna eura.

Diomande je prethodno bio blizu Paris Saint-Germaina. Francuski prvak dogovorio je osobne uvjete s igračem, ali nije uspio postići konačan sporazum s Leipzigom. Situaciju je iskoristio Real, uključio se u završnu fazu pregovora i velikom ponudom preoteo jednog od najpoželjnijih igrača europskog tržišta.

Za Diomandea su se zanimali i Liverpool, Arsenal te još nekoliko velikih europskih klubova, no njegova je želja bila presudna. Nakon što se uključio Real, 19-godišnji krilni napadač odlučio je pričekati rasplet pregovora s madridskim klubom.

Prije godinu dana plaćen je 20 milijuna eura

Diomandeov uspon gotovo je nevjerojatan. Leipzig ga je prije samo godinu dana doveo iz Leganesa za približno 20 milijuna eura, a sada ga prodaje za iznos veći od 100 milijuna.

Mladi reprezentativac Obale Bjelokosti u Njemačkoj je eksplodirao brzinom, driblingom i sposobnošću igranja na objema krilnim pozicijama. Odlične igre u Bundesligi nastavio je i na Svjetskom prvenstvu, nakon kojeg je postalo jasno da će ga Leipzig teško zadržati.

Iako je s njemačkim klubom imao ugovor do 2030. godine bez izlazne klauzule, Diomande je dao do znanja da želi napraviti sljedeći veliki korak u karijeri.

On će sada potpisati šestogodišnji ugovor s Realom i postati jedno od središnjih lica nove momčadi koju slaže José Mourinho.

Njegov dolazak odmah je otvorio i pitanje budućnosti Viníciusa Júniora, s obzirom na to da obojica najčešće igraju na lijevom krilu. Španjolski mediji posljednjih dana naglašavali su da ta dva slučaja nisu izravno povezana te da Real Diomandea dovodi neovisno o ishodu pregovora s brazilskom zvijezdom.

Mourinho bi tako mogao dobiti zastrašujući napadački izbor predvođen Kylianom Mbappéom, Viníciusom i Diomandeom, uz Judea Bellinghama iza njih.

Jedan od najvećih poslova ljeta

Diomande će postati jedno od najskupljih pojačanja u povijesti Real Madrida, a istodobno i jedan od najvećih izlaznih transfera Bundeslige.

Real je nakon sezone bez velikog trofeja odlučio potpuno preurediti momčad. Madridski klub već je doveo nekoliko velikih pojačanja, a dolaskom Diomandea dodatno je pokazao da želi odmah vratiti kontrolu nad španjolskim i europskim nogometom.

Leipzig je prije samo nekoliko dana odbijao razgovarati o prodaji za manje od 120 milijuna eura. Real je, međutim, odlučio završiti posao prije nego što se ponovno uključe PSG i engleski velikani.

Diomande sada putuje u Madrid, a nakon liječničkih pregleda slijede potpis ugovora i službeno predstavljanje.

Jedan od najvećih transfera ljeta je zaključen.