Sekunda je bila dovoljna: Pogledajte trenutak kada je BiH povela protiv Kanade

Nakon 21 minute igre, Bosna i Hercegovina je povela nakon kornera kojeg je izveo Sead Kolašinac .

Lopta je prošla sve na prvoj stativi i nenadano se našla kod Jove Lukića. On je nadvisio svog čuvara i poslao loptu u praznu mrežu. Pogodak Lukića pogledajte ovdje.

Vratar Kanade Maxime Crepeau je zaplivao što je Lukić iskoristio. Gol možda nije najljepši na svijetu, ali vjerujemo da niti jednog navijača Bosne i Hercegovine neće biti briga.