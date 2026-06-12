NEOČEKIVANI JUNAK

Sekunda je bila dovoljna: Pogledajte trenutak kada je BiH povela protiv Kanade

N.M.

12.06.2026 u 21:39

Slavlje igrača BiH
Slavlje igrača BiH Izvor: Profimedia / Autor: DeFodi Images / DeFodi Images / Profimedia
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Bosna i Hercegovina je sjajno otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu.

Nakon 21 minute igre, Bosna i Hercegovina je povela nakon kornera kojeg je izveo Sead Kolašinac.

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Lopta je prošla sve na prvoj stativi i nenadano se našla kod Jove Lukića. On je nadvisio svog čuvara i poslao loptu u praznu mrežu. Pogodak Lukića pogledajte ovdje.

Vratar Kanade Maxime Crepeau je zaplivao što je Lukić iskoristio. Gol možda nije najljepši na svijetu, ali vjerujemo da niti jednog navijača Bosne i Hercegovine neće biti briga.

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Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

  • 78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 55'

    Prilika za BiH! Što je promašio Demirović... Nevjerojatno. Fantastična lopta u prostor za Demirovića koji izbija sam pred golmana i pokušava ga predriblati. U međuvremenu ga je sustigao jedan igrač i Crepeau je uspio izbiti loptu. Samo je trebao pucati...

KANADA
1:1
BIH
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NEOČEKIVANI JUNAK

NEOČEKIVANI JUNAK

Sekunda je bila dovoljna: Pogledajte trenutak kada je BiH povela protiv Kanade

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