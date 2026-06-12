Incident prije utakmice BiH: Znak FIFA-e prekrili političkom porukom

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Osmero je ljudi preko znaka FIFA-e u blizini stadiona izvjesilo crveni transparent s natpisom: 'Izbacite Izrael iz FIFA-e'
Uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Kanade i BiH koja se igra u Torontu, navijači Zmajeva su prodefilirali kanadskim gradom, glasno bodreći svoju momčad, ali i izvikujući političke poruke.
Tako su u jednom trenutku dali podršku palestinskom narodu uzvikujući: 'Palestina, Palestina!'
No, to nije bilo sve. Osmero je ljudi preko znaka FIFA-e u blizini stadiona izvjesilo crveni transparent s natpisom: 'Izbacite Izrael iz FIFA-e'.