Incident prije utakmice BiH: Znak FIFA-e prekrili političkom porukom

Uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Kanade i BiH koja se igra u Torontu, navijači Zmajeva su prodefilirali kanadskim gradom, glasno bodreći svoju momčad, ali i izvikujući političke poruke.

Tako su u jednom trenutku dali podršku palestinskom narodu uzvikujući: 'Palestina, Palestina!'