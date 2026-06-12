nečuveno

Incident prije utakmice BiH: Znak FIFA-e prekrili političkom porukom

M.Da.

12.06.2026 u 21:49

Transparent Toronto
Transparent Toronto Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot: X/BPThaber
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Osmero je ljudi preko znaka FIFA-e u blizini stadiona izvjesilo crveni transparent s natpisom: 'Izbacite Izrael iz FIFA-e'

Uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Kanade i BiH koja se igra u Torontu, navijači Zmajeva su prodefilirali kanadskim gradom, glasno bodreći svoju momčad, ali i izvikujući političke poruke.

Tako su u jednom trenutku dali podršku palestinskom narodu uzvikujući: 'Palestina, Palestina!'

No, to nije bilo sve. Osmero je ljudi preko znaka FIFA-e u blizini stadiona izvjesilo crveni transparent s natpisom: 'Izbacite Izrael iz FIFA-e'.

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Kanada se vratila! Larin ušao u igru i odmah izjednačio uz puno sreće

  • 78'

    GOOOOOOOL! Vraća se Kanada! Tek što je ušao, Cyle Larin je zabio. Promise ga je proigrao, Larin je pucao, a lopta se odbila od Katića i završila u samom kutu.

  • 67'

    Prilika za Kanadu! Shaffelburg je ubacio na drugu stativu, Promise je spustio loptu glavom u gol, ali Katić izbija na crti.

  • 55'

    Prilika za BiH! Što je promašio Demirović... Nevjerojatno. Fantastična lopta u prostor za Demirovića koji izbija sam pred golmana i pokušava ga predriblati. U međuvremenu ga je sustigao jedan igrač i Crepeau je uspio izbiti loptu. Samo je trebao pucati...

KANADA
1:1
BIH
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