Lindsey Vonn bila na rubu amputacije, a danas radi ono što nitko nije očekivao

Američka legenda (41) teško je stradala na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, nakon čega je uslijedila prava borba za oporavak. I ne samo za povratak sportu - nego i za zdravlje.

Vonn je prošla čak pet zahtjevnih operacija u Italiji, a potom se vratila u Sjedinjene Američke Države gdje prolazi dug i iscrpljujući proces rehabilitacije. Ozljeda koju je zadobila bila je iznimno teška.

Riječ je o kompleksnom prijelomu tibije uz ozbiljno oštećenje zglobne površine, a situaciju je dodatno zakomplicirao razvoj kompartment sindroma - opasnog stanja koje može dovesti do trajnog oštećenja tkiva.

U jednom trenutku, kako je i sama priznala, postojala je realna mogućnost amputacije noge. 'Bol je bila nezamisliva', otkrila je.

U ključnim trenucima reagirao je liječnički tim koji je spriječio najgori scenarij.

I već je ponovno na treningu

Unatoč svemu, Vonn nije odustala. Samo nekoliko tjedana nakon operacija već je započela s treninzima, što je i sama podijelila na društvenim mrežama.

U sklopu rehabilitacije radi vježbe snage i pokretljivosti, vozi bicikl i postupno pokušava vratiti kontrolu nad ozlijeđenom nogom, kako bi spriječila atrofiju mišića. Sljedeći cilj - ponovno samostalno hodanje.