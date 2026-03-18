Lindsey Vonn bila na rubu amputacije, a danas radi ono što nitko nije očekivao

Priča Lindsey Vonn posljednjih tjedana izgleda kao scenarij iz filma. Jedna od najvećih skijašica svih vremena prošla je kroz pakao - a sada, samo nekoliko tjedana kasnije, pokazuje nevjerojatnu snagu i volju.
Američka legenda (41) teško je stradala na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, nakon čega je uslijedila prava borba za oporavak. I ne samo za povratak sportu - nego i za zdravlje.
Vonn je prošla čak pet zahtjevnih operacija u Italiji, a potom se vratila u Sjedinjene Američke Države gdje prolazi dug i iscrpljujući proces rehabilitacije. Ozljeda koju je zadobila bila je iznimno teška.
Riječ je o kompleksnom prijelomu tibije uz ozbiljno oštećenje zglobne površine, a situaciju je dodatno zakomplicirao razvoj kompartment sindroma - opasnog stanja koje može dovesti do trajnog oštećenja tkiva.
U jednom trenutku, kako je i sama priznala, postojala je realna mogućnost amputacije noge. 'Bol je bila nezamisliva', otkrila je.
U ključnim trenucima reagirao je liječnički tim koji je spriječio najgori scenarij.
I već je ponovno na treningu
Unatoč svemu, Vonn nije odustala. Samo nekoliko tjedana nakon operacija već je započela s treninzima, što je i sama podijelila na društvenim mrežama.
U sklopu rehabilitacije radi vježbe snage i pokretljivosti, vozi bicikl i postupno pokušava vratiti kontrolu nad ozlijeđenom nogom, kako bi spriječila atrofiju mišića. Sljedeći cilj - ponovno samostalno hodanje.
Dug i neizvjestan put
Oporavak neće biti brz. Prema procjenama, potpuna regeneracija kostiju mogla bi trajati i do godinu dana, a pred njom su mjeseci provedeni uz štake i u invalidskim kolicima.
U najtežim trenucima veliku podršku pruža joj pas Chance, koji joj je, kako kaže, postao važan izvor snage i motivacije.
Iako je već napravila prve korake prema oporavku, Vonn zasad ne želi govoriti o mogućem povratku profesionalnom skijanju. Jedno je ipak jasno - njezina borba tek je počela.