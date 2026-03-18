Lindsey Vonn bila na rubu amputacije, a danas radi ono što nitko nije očekivao

S.Č.

18.03.2026 u 22:54

Lindsey Vonn Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot X
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Priča Lindsey Vonn posljednjih tjedana izgleda kao scenarij iz filma. Jedna od najvećih skijašica svih vremena prošla je kroz pakao - a sada, samo nekoliko tjedana kasnije, pokazuje nevjerojatnu snagu i volju.

Američka legenda (41) teško je stradala na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo, nakon čega je uslijedila prava borba za oporavak. I ne samo za povratak sportu - nego i za zdravlje.

Vonn je prošla čak pet zahtjevnih operacija u Italiji, a potom se vratila u Sjedinjene Američke Države gdje prolazi dug i iscrpljujući proces rehabilitacije. Ozljeda koju je zadobila bila je iznimno teška.

Riječ je o kompleksnom prijelomu tibije uz ozbiljno oštećenje zglobne površine, a situaciju je dodatno zakomplicirao razvoj kompartment sindroma - opasnog stanja koje može dovesti do trajnog oštećenja tkiva.

U jednom trenutku, kako je i sama priznala, postojala je realna mogućnost amputacije noge. 'Bol je bila nezamisliva', otkrila je.

U ključnim trenucima reagirao je liječnički tim koji je spriječio najgori scenarij.

I već je ponovno na treningu

Unatoč svemu, Vonn nije odustala. Samo nekoliko tjedana nakon operacija već je započela s treninzima, što je i sama podijelila na društvenim mrežama.

U sklopu rehabilitacije radi vježbe snage i pokretljivosti, vozi bicikl i postupno pokušava vratiti kontrolu nad ozlijeđenom nogom, kako bi spriječila atrofiju mišića. Sljedeći cilj - ponovno samostalno hodanje.

Dug i neizvjestan put

Oporavak neće biti brz. Prema procjenama, potpuna regeneracija kostiju mogla bi trajati i do godinu dana, a pred njom su mjeseci provedeni uz štake i u invalidskim kolicima.

U najtežim trenucima veliku podršku pruža joj pas Chance, koji joj je, kako kaže, postao važan izvor snage i motivacije.

Iako je već napravila prve korake prema oporavku, Vonn zasad ne želi govoriti o mogućem povratku profesionalnom skijanju. Jedno je ipak jasno - njezina borba tek je počela.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
