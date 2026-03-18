Liga prvaka donosi okršaje iz snova: Evo svih parova četvrtfinala

S.Č.

18.03.2026 u 23:15

Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
Kompletirano je četvrtfinale Lige prvaka i nogometna Europa dobila je ono što je čekala - sudare najvećih klubova i dvoboje koji već sada mirišu na finale.

Nakon što su u utorak plasman među osam najboljih izborili Arsenal, PSG, Real Madrid i Sporting, u srijedu su im se pridružili Barcelona, Bayern, Liverpool i Atletico, čime je zatvoren krug elitnih klubova koji nastavljaju borbu za naslov.

A ždrijeb je donio - spektakl.

Na jednoj strani ždrijeba gledat ćemo okršaje PSG-a i Liverpoola te Real Madrida i Bayerna. Pobjednici tih dvoboja susrest će se u polufinalu, što znači da nas već sada potencijalno čeka sudar europskih divova za ulazak u finale.

Na drugoj strani ništa manje uzbudljivo.

Barcelona će igrati protiv Atlética Madrida u španjolskom derbiju, dok Arsenal čeka Sporting u dvoboju koji bi također mogao donijeti neizvjesnost do samog kraja.

Parovi četvrtfinala:

PSG - Liverpool

Real Madrid - Bayern

Barcelona - Atletico Madrid

Arsenal - Sporting

Prve utakmice četvrtfinala igraju se 7. i 8. travnja, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.

