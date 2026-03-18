Liga prvaka donosi okršaje iz snova: Evo svih parova četvrtfinala

Kompletirano je četvrtfinale Lige prvaka i nogometna Europa dobila je ono što je čekala - sudare najvećih klubova i dvoboje koji već sada mirišu na finale.
Nakon što su u utorak plasman među osam najboljih izborili Arsenal, PSG, Real Madrid i Sporting, u srijedu su im se pridružili Barcelona, Bayern, Liverpool i Atletico, čime je zatvoren krug elitnih klubova koji nastavljaju borbu za naslov.
A ždrijeb je donio - spektakl.
Na jednoj strani ždrijeba gledat ćemo okršaje PSG-a i Liverpoola te Real Madrida i Bayerna. Pobjednici tih dvoboja susrest će se u polufinalu, što znači da nas već sada potencijalno čeka sudar europskih divova za ulazak u finale.
Na drugoj strani ništa manje uzbudljivo.
Barcelona će igrati protiv Atlética Madrida u španjolskom derbiju, dok Arsenal čeka Sporting u dvoboju koji bi također mogao donijeti neizvjesnost do samog kraja.
Parovi četvrtfinala:
PSG - Liverpool
Real Madrid - Bayern
Barcelona - Atletico Madrid
Arsenal - Sporting
Prve utakmice četvrtfinala igraju se 7. i 8. travnja, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.