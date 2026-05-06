drama u njemačkoj

Komentator Arene očajan suđenjem protiv Nexea: 'Ne da je smijurija, ovo je nevjerojatno...'

S. M.

06.05.2026 u 13:35

Kiel - Nexe
Kiel - Nexe Izvor: Profimedia / Autor: Claus Bergmann / imago sportfotodienst / Profimedia
Nexe je u nevjerojatnoj uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige nakon sedmeraca ispalo iz natjecanja protiv Kiela.

Sjajna momčad iz Našica dobila je prvu utakmicu kod kuće 33:30, ali je Kiel u uzvratu, uz veliki sudački poguranac, slavio 30:27 i prošao na Final Four boljim izvođenjem sedmeraca.

Nijemci su sredinom drugog poluvremena imali i šest golova prednosti, ali se Nexe junački vratio u završnici. No, bilo je nekoliko odluka koje su suci Radojko Brkić i Andrej Jusufhodžić presudili u korist njemačkog velikana što je posebno iznerviralo komentatora Arenasporta Romana Janečića.

U 57. minuti Luka Moslavac je dobio dvije minute zbog ne pretjerano grubog prekršaja na devet metara. No, Brkić mu je pokazao dvije minute, a Janečić je izgubio živce.

'I što je sad!? Dvije minute dobiva Luka Moslavac... Za što? Za što!? Pa, ne da je smijurija, nego je nevjerojatna odluka Radojka Brkića. Onaj aut na pola metra ne sude, stvarno više...', rekao je Janečić pa malo kasnije dodao:

'Ne treba Kielu ovakvo navlačanje sudaca. Ovo je stvarno pomalo ružno. Ružna slika za sport, da ti suci ovako ne daju'.

PROBLEM ZA GARCIJU

USKORO POPIS

ČEKA SE ODLUKA

