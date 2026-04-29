kakva utakmica

Čudesni Hrvat zabio devet golova prvaku Europe u četvrtfinalu Lige prvaka

S.Č./Hina

29.04.2026 u 20:45

Mario Šoštarić Izvor: EPA / Autor: Lukasz Gagulski
U prvom susretu četvrtfinala rukometne Lige prvaka Magdeburg je na gostovanju pobijedio Pick Szeged sa 35-28, dok su Sporting i Aalborg odigrali 31-31.

U preostala dva četvrtfinalna susreta u četvrtak se sastaju Veszprem - Fuchse Berlin, te Nantes - Barcelona.

Aktualni europski prvak Magdeburg napravio je veliki korak prema plasmanu na završni Final Four koji će se sredinom lipnja održati u Kolnu.

Njemački sastav je na gostovanju pobijedio mađarski Pick Szeged sa 35-28. Magdeburg su do pobjede predvodili Gisli Kristjansson i Albin Lagergren sa po sedam golova, dok je Felix Claar dodao šest golova. Sergej Hernandez je imao 11, a naš Matej Mandić jednu obranu.

Kod domaćina sjajnu predstavu je pružio hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić postigavši devet golova. Slovenac Borut Mackovšek je dodao sedam golova. Drugi Hrvat u redovima Szegeda Marin Jelinić nije igrao danas.

U drugom susretu večeri nije bilo pobjednika, Sporting i Aalborg su remizirali 31-31.

Francisco Costa je predvodio Sporting sa 12 golova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Mads Hoxer sa sedam golova.

