Jagušić dobio tek nekoliko minuta, ali navijači Panathinaikosa odmah su poludjeli za njim: Evo što pišu

S.Č.

10.05.2026 u 21:57

Adriano Jagušić
Adriano Jagušić Izvor: Profimedia / Autor: Hasan Tascan / AFP / Profimedia
Adriano Jagušić ponovno je ostao u drugom planu kod trenera Rafe Beniteza, no ono malo vremena koje je dobio na terenu bilo je dovoljno da oduševi navijače Panathinaikosa.

Mladi hrvatski talent ušao je u igru u 79. minuti derbija protiv AEK-a, u utakmici koja je odlučila naslov prvaka Grčke, i odmah pokazao zašto ga mnogi i dalje smatraju jednim od najvećih potencijala hrvatskog nogometa.

Iako je na terenu proveo tek nešto više od deset minuta, Jagušić je djelovao vrlo živahno, tražio loptu, bio siguran u posjedu i nekoliko puta pokazao tehniku zbog koje je i stigao u veliki grčki klub.

Navijači odmah oduševljeni

Društvene mreže nakon utakmice brzo su se napunile komentarima navijača Panathinaikosa koji nisu skrivali koliko su impresionirani hrvatskim veznjakom.

'Jagušić 🪄 i to u samo pet minuta', napisao je jedan navijač uz emotikon čarobnog štapića.

Drugi je otišao još dalje:

'Jagušić je već najbolji igrač Panathinaikosa. Laku noć.'

Takve reakcije dodatno pokazuju koliko navijači žele vidjeti više mladog Hrvata na terenu, posebno u trenutku kada Panathinaikos ima ozbiljnih problema s kreativnošću i energijom u igri.

Problem je i dalje minutaža

Ipak, unatoč pozitivnim reakcijama navijača, činjenica je da Jagušić i dalje dobiva vrlo malu minutažu.

Dosad je u službenim utakmicama skupio tek 77 minuta, uglavnom ulazeći s klupe, dok je u brojnim susretima ostao neiskorišten među pričuvama.

To posebno zabrinjava jer je prije proljetnog dijela sezone bio ozbiljan kandidat za širi plan Zlatka Dalića uoči Svjetskog prvenstva.

Za sada njegova grčka epizoda ne ide onako kako se očekivalo, ali reakcije navijača pokazuju da bi se situacija vrlo brzo mogla promijeniti ako dobije pravu priliku.

