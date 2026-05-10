Jagušić dobio tek nekoliko minuta, ali navijači Panathinaikosa odmah su poludjeli za njim: Evo što pišu

Mladi hrvatski talent ušao je u igru u 79. minuti derbija protiv AEK-a, u utakmici koja je odlučila naslov prvaka Grčke, i odmah pokazao zašto ga mnogi i dalje smatraju jednim od najvećih potencijala hrvatskog nogometa.

Iako je na terenu proveo tek nešto više od deset minuta, Jagušić je djelovao vrlo živahno, tražio loptu, bio siguran u posjedu i nekoliko puta pokazao tehniku zbog koje je i stigao u veliki grčki klub.

Navijači odmah oduševljeni

Društvene mreže nakon utakmice brzo su se napunile komentarima navijača Panathinaikosa koji nisu skrivali koliko su impresionirani hrvatskim veznjakom.

'Jagušić 🪄 i to u samo pet minuta', napisao je jedan navijač uz emotikon čarobnog štapića.